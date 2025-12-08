Giá vàng thế giới hôm nay 8/12/2025

Tâm điểm của thị trường tài chính tuần này sẽ là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất giảm lãi suất đã trở lại vùng gần 90%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư rằng Fed buộc phải chuyển hướng trong bối cảnh tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại.

Bên cạnh đó, Australia và Canada sẽ công bố quyết định lãi suất, còn Thụy Sĩ đưa ra cập nhật chính sách vào cuối tuần, nhưng cả ba đều được dự báo giữ nguyên lập trường.

Theo Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, tuần này sẽ mang tính quyết định đối với thị trường khi toàn bộ kỳ vọng đang xoay quanh cuộc họp Fed ngày 10/12. Nếu Fed hạ lãi suất ít hơn kỳ vọng, đồng USD có thể phục hồi, qua đó gây sức ép khiến giá vàng điều chỉnh giảm.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Phạm Hải

Kuptsikevich cho rằng bối cảnh chính trị, bao gồm áp lực từ Nhà Trắng muốn Fed giảm lãi suất mạnh hơn, nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa và các bất ổn địa chính trị, đang khiến thị trường càng nhạy cảm với thông điệp của Fed.

Ông cảnh báo khả năng xảy ra phản ứng nếu bình luận của Fed không đủ ôn hòa. Bất kỳ tín hiệu mềm mỏng nào từ FOMC đều có thể hỗ trợ vàng trong ngắn hạn.

Adam Button, trưởng chiến lược ngoại hối tại Forexlive, cho rằng dữ liệu mới nhất, đặc biệt là việc kỳ vọng lạm phát giảm, đang củng cố cơ sở để Fed giảm lãi suất.

Ông nhận định thị trường kỳ vọng Fed cắt lãi trong tháng 12 và thêm nhiều lần trong năm tới, nhưng vẫn lo ngại nguy cơ Fed nới lỏng quá mức, từ đó kích hoạt lại lạm phát. Dữ liệu tuần này giúp giảm bớt lo lắng đó, cho thấy Fed có thể cắt giảm một cách thận trọng.

Diễn biến của thị trường bạc phản ánh sự tham gia ngày càng lớn của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường kim loại quý đang ở giai đoạn giữa đến cuối của chu kỳ tăng, nhưng vẫn còn dư địa tiếp tục đi lên.

Giá vàng trong nước hôm nay 8/12/2025

Ngày 6/12, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên đầu tuần trước.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB giao dịch trong vùng giá 152,5-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng 9999 hôm nay 8/12/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 149,5-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên đầu tuần trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với đầu tuần trước, giá vàng nhẫn tại Doji tăng 900.000 đồng/lượng

Dự báo giá vàng

Khảo sát của Kitco cho thấy giới phân tích Phố Wall chia đều giữa quan điểm tăng và đi ngang, phản ánh sự thận trọng khi giá vàng đã trải qua chuỗi tăng kéo dài. Trong khi đó, nhà đầu tư nhỏ lẻ Main Street vẫn giữ tâm lý rất tích cực với gần 70% kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục tăng. Các chuyên gia cho rằng đà tăng mạnh cuối tuần trước cho thấy nhà đầu tư vẫn muốn nắm giữ vàng dài hạn.

Trong bối cảnh nhiều ẩn số từ Fed, vàng có xu hướng nghiêng nhẹ về kịch bản tăng, nhưng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp biến động mạnh ngay sau cuộc họp tuần tới.

Nếu Fed phát tín hiệu ôn hòa, sẵn sàng tiếp tục nới lỏng, có thể tạo cú hích giúp vàng vượt lại vùng 4.240 USD và hướng lên 4.260-4.300 USD/ounce.

Ngược lại, nếu Fed phát tín hiệu thận trọng hơn hay bày tỏ lo ngại về lạm phát, đồng USD có khả năng phục hồi, kéo theo áp lực điều chỉnh đối với vàng về vùng 4.160-4.180 USD, thậm chí có thể kiểm tra ngưỡng 4.100 USD.

Alex Ebkarian, Giám đốc vận hành (COO) của Allegiance Gold, nhận định thị trường vàng vẫn duy trì được nền tảng vững chắc nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ. Trong năm 2025, giá vàng nhiều khả năng sẽ dao động trong vùng 4.200-4.500 USD/ounce. Đây được xem là mức giá phản ánh sự kết hợp giữa kỳ vọng Fed tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất, áp lực lạm phát giảm dần và nhu cầu phòng hộ của nhà đầu tư trước những biến động địa chính trị.

Năm 2026, ông Ebkarian dự báo kim loại quý có thể bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh hơn nếu môi trường chính sách tiền tệ trở nên thuận lợi. Khi đó, giá vàng được kỳ vọng giao dịch trong biên độ cao hơn, khoảng 4.500-5.000 USD/ounce.

Hướng đi của vàng trong trung hạn vẫn phụ thuộc lớn vào chiến lược điều hành lãi suất Fed. Nếu Fed tiếp tục nới lỏng ở mức độ phù hợp, tạo điều kiện cho dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản trú ẩn, vàng có thể thiết lập các đỉnh giá mới.