Giá vàng thế giới hôm nay 9/4/2026

Sáng nay 9/4, lúc 7h7', giá vàng thế giới giảm mạnh so với đỉnh cao của ngày giao dịch hôm qua. Giá vàng giao ngay ở mức 4.700 USD/ounce, giảm hơn 100 USD so với mức đỉnh thiết lập hôm qua.

Trên thế giới, tới 21h ngày 8/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.785 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.802 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 8/4 cao hơn khoảng 10,4% (tương đương tăng 450 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 152,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 22,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 8/4.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế hạ nhiệt sau khi tăng mạnh trước đó trên thị trường châu Á. Giá dầu vẫn còn treo cao và nhiều nước cũng như các tập đoàn lớn gặp khó khăn có thể cản trở đà đi lên của vàng.

Giá vàng và bạc tăng mạnh sau thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran.. Thỏa thuận này đã đẩy chỉ số USD giảm mạnh, điều này có lợi cho giá kim loại quý.

Thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu đảo chiều sau khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đưa ra đề xuất ngay trước thời điểm nguy kịch. Cả Mỹ và Iran đã xác nhận ngừng bắn và mở cửa eo biển Hormuz. Mỹ, Israel và Iran sẽ thảo luận về một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ông Trump nói Mỹ và Iran sẽ hợp tác để phá hủy uranium làm giàu của Iran. Mỹ sẽ hỗ trợ giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz .

Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: HH

Pakistan cho biết sẽ tổ chức các cuộc đàm phán vào thứ Sáu nhưng Mỹ vẫn chưa xác nhận sự tham dự .

Trên khắp châu Âu, Trung Đông và châu Á, các chủ tàu thận trọng lạc quan về việc mở cửa eo biển Hormuz. Thông tin chi tiết về cách thức mở cửa lại eo biển Hormuz vẫn còn rất ít.

Có thể thấy, thông tin mở cửa eo biển Hormuz dường như vẫn chưa xua tan nỗi lo ngại mà các chủ tàu đã phải đối mặt trong sáu tuần qua, khi Iran liên tục phóng tên lửa và đạn pháo vào các tàu thuyền. Hiện, theo truyền thông quốc tế, các chủ tàu đã lên kế hoạch cho tàu qua eo biển và đang liên hệ với các công ty bảo hiểm và tư vấn an ninh để được hỗ trợ.

Giá vàng trong nước hôm nay 9/4/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 8/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng vọt vào buổi sáng, có lúc lên 176 triệu đồng/lượng (giá bán) sau đó hạ nhiệt.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 8/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 171-175 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồnglượng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 8/4, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 170,5-174,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng chiều mua vào và tăng 2,5 triệu đồnglượng chiều bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 171-174 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới 8/4 ở mức 26.910 đồng/USD (mua) và 26.960 đồng/USD (giá bán), giảm 250 đồng so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Như vậy, giá dầu đã quay đầu giảm khá mạnh, trong khi giá vàng và chứng khoán thế giới tăng. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn còn bao trùm. Giới đầu tư vẫn xem liệu cuộc khủng hoảng đã thực sự kết thúc hay chưa. Bên cạnh đó, tác động tới giá dầu vẫn còn. Giá dầu sẽ chưa thể giảm sâu hơn nữa.

Hiện giới đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm những manh mối mới về quan điểm của Fed về lạm phát, lộ trình chính sách tiền tệ của Mỹ và tác động của cuộc chiến ở Trung Đông đối với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Giới đầu tư cũng đang chờ xem mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc. Quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ, Jamieson Greer, đã thúc đẩy việc thành lập một hội đồng thương mại Mỹ-Trung, đồng thời hạ thấp khả năng thành lập một nhóm tương tự tập trung vào đầu tư song phương, một dấu hiệu cho thấy điều gì có thể là trọng tâm của các cuộc đàm phán khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Trump gặp nhau vào tháng tới.