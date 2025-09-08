Giá vàng trong nước hôm nay 8/9/2025

Chốt phiên giao dịch 8/9, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 133,1-135,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 127,7-130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với mức chốt cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch cuối phiên ở mức 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết tuần qua.

Giá vàng thế giới sáng nay tăng nhẹ. Lúc 8h27' hôm nay (ngày 8/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.590,9 USD/ounce, tăng 5,3 USD/ounce so với chốt tuần qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng sáng nay quay đầu giảm sau khi tăng mạnh vào tuần trước.

Mở cửa phiên giao dịch 8/9, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết tuần qua, xuống mức 133,1-135,1 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 133.100.000 - 800.000 135.100.000 - 300.000 Doji Hà Nội 133.100.000 - 800.000 135.100.000 - 300.000 Doji TP.HCM 133.100.000 - 800.000 135.100.000 - 300.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 8/9

Còn giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay ít biến động.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 127,7-130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với mức chốt cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giữ nguyên mức kết tuần qua, giao dịch ở mức 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 127.700.000 0 130.200.000 0 Doji 127.700.000 0 130.700.000 0

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 8/9

Tuần qua, giá vàng miếng SJC tăng mạnh, liên tiếp lập kỷ lục mới. Mở cửa phiên giao dịch, giá vàng miếng SJC tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đạt mức 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thiết lập kỷ lục mới.

Ngày 4/9, giá vàng tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng/lượng, niêm yết lên 132,4-133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), phá vỡ kỷ lục trước đó.

Đà tăng vẫn chưa dừng lại. Ngày 5/9, giá vàng miếng SJC tăng thêm 500.000 đồng/lượng, ở mức 132,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 6/9, giá vàng miếng SJC tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng, đạt mức cao nhất trong lịch sử là 133,9-135,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, chỉ trong 4 ngày đầu tháng 9, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 4,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, tương đương mức tăng khoảng 3,6%.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh. Chốt tuần, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 127,7-130,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 127,7-130,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tính từ đầu tuần, giá vàng nhẫn SJC (1-5 chỉ) tăng 4,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 4,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tương đương mức tăng khoảng 3,7%.

Vàng nhẫn 9999 của Doji tăng 4,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 4,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tương đương mức tăng khoảng 3,4%.

Giá vàng dự báo tăng. Ảnh: Kitco

Giá vàng thế giới hôm nay 8/9/2025

Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh. Dữ liệu việc làm công bố thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, đẩy giá vàng từ 3.550 USD/ounce lên kỷ lục khác là 3.583 USD. Đà tăng chưa dừng, giá vàng duy trì trên mức 3.590 USD/ounce cho đến cuối tuần.

Nguyên nhân chính thúc đẩy giá vàng thế giới tăng là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9, với khả năng giảm 25 điểm cơ bản.

Sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm cũng hỗ trợ giá vàng, khi kkim loại quý được xem là tài sản trú ẩn an toàn, nhất là trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ và bất ổn địa chính trị toàn cầu

Kết quả khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới chuyên gia tại Wall Street đã thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào đà tăng của kim loại quý, trong khi các nhà đầu tư cá nhân tại Main Street cũng có quan điểm tích cực.

Tuần này thị trường quan tâm tới một số báo cáo kinh tế như chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ, cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ. Khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan sẽ hé lộ thêm về kỳ vọng lạm phát.

Dự báo giá vàng

Ông Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, nhận định số liệu việc làm đáng thất vọng của Mỹ làm gia tăng áp lực lên Fed phải cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới, có thể là 50 điểm cơ bản. Điều này sẽ đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD xuống, mở đường cho vàng tiếp tục leo dốc.

Theo ông Paul Wong, chiến lược gia thị trường tại Sprott Asset Management, đợt tăng đột phá gần đây của vàng được thúc đẩy bởi các quỹ vĩ mô đang mua vào.

Ngoài ra, một yếu tố cơ bản quan trọng đang hỗ trợ giá vàng là sự mất niềm tin vào toàn bộ hệ thống tài chính, ngân hàng trung ương, các thể chế, chính phủ. Khi lòng tin vào các tài sản tiền tệ suy giảm, nhà đầu tư sẽ tìm đến vàng. Vàng đang trở thành tài sản an toàn.

Paul Wong cho biết, biểu đồ kỹ thuật của vàng đã có một giai đoạn củng cố kéo dài trong 4 tháng, một mô hình rất tích cực. Khi mô hình tăng giá như vậy bứt phá mạnh, mục tiêu tiếp theo trên biểu đồ là khoảng 3.900 USD.

Theo ông Rich Checkan, Chủ tịch và COO của Asset Strategies International, giá vàng có thể sẽ giảm. Ông Checkan dự báo giá vàng sẽ có một đợt giảm nhẹ do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư. Ngoài ra, sự thận trọng của thị trường trước quyết định về lãi suất là yếu tố tác động. Sự kiện này thường gây ra tâm lý chờ đợi và thận trọng, khiến nhà đầu tư giảm bớt các vị thế giao dịch cho đến khi có thông tin rõ ràng.