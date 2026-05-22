Tại cửa hàng của thương hiệu Bảo Tín Minh Châu sáng 22/5, chỉ có khoảng gần chục khách đến mua vàng trong đầu giờ sáng. Khách hàng có thể nhận vàng ngay sau khi thanh toán. Một nhân viên cho biết, cửa hàng bán nhẫn tròn trơn tùy theo lượng hàng có sẵn và giao vàng ngay.

Tại điểm giao dịch mua vàng của Bảo Tín Minh Châu cách đó không xa, không khí giao dịch cũng khá trầm lắng. Hầu như không có khách đến bán vàng.

Cảnh vắng vẻ tại Bảo Tín Minh Châu trái ngược với hồi đầu năm, khi giá vàng tăng nóng, người dân đổ xô đến xếp hàng từ sáng sớm chờ lấy số mua vàng. Có thời điểm, mỗi khách chỉ được mua tối đa 1 chỉ vàng và phải chờ 3 ngày sau mới có thể tiếp tục giao dịch. Cửa hàng còn áp dụng hình thức nhận vàng theo giấy hẹn.

Tại cửa hàng Phú Quý, lượng khách đến giao dịch vàng và bạc cũng thưa thớt. Theo thông báo của tiệm vàng, khách mua bạc hôm nay sẽ nhận hàng vào ngày 29/9, tức hơn 4 tháng nữa. Thời điểm thị trường sôi động, khách mua bạc còn phải chờ khoảng 6 tháng sau mới được nhận hàng.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Bảo Tín Mạnh Hải khi lượng khách mua bán vàng giảm rõ rệt. Người dân đến đây không còn phải xếp hàng chờ đợi, có thể vào giao dịch ngay.

Các thương hiệu lớn như DOJI, SJC hay PNJ cũng ghi nhận không khí giao dịch khá trầm lắng. Các cửa hàng này gần như vắng khách trong thời gian dài do nguồn cung vàng nhẫn hạn chế.

Nhiều cửa hàng vàng tư nhân trên phố Trần Nhân Tông cũng rơi vào cảnh đìu hiu. Nhân viên bán hàng và bảo vệ chủ yếu ngồi bấm điện thoại chờ khách.

Chênh lệch với giá vàng thế giới giảm

Giá vàng giảm, nhiều người dân tranh thủ mua vào. Chị Hạnh, một khách hàng, cho biết chị mua 2 chỉ vàng để chuẩn bị tặng cháu gái sắp cưới. Việc mua vàng diễn ra nhanh chóng, không phải chờ đợi. So với hơn một tuần trước, chị đã tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng.

Cùng với diễn biến giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng lao dốc, liên tục giảm sâu dưới các mốc quan trọng. Lúc 8h29 sáng nay, giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 159,4-162,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với đầu tháng 5, giá vàng nhẫn đã giảm 3,9 triệu đồng/lượng. Còn so với mức đỉnh hơn 190 triệu đồng/lượng trước đó, giá vàng trong nước đã giảm hơn 30 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới cũng đang thu hẹp đáng kể. Mức chênh lệch giá vàng quy đổi chỉ còn khoảng 16-17 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước khi khoảng cách này từng lên tới gần 30 triệu đồng/lượng.

