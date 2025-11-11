Giá vàng bứt phá

Phiên giao dịch đầu tuần 10/11 chứng kiến giá vàng thế giới tăng vọt trên các thị trường châu Á, châu Âu và Mỹ, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau hơn hai tuần điều chỉnh.

Khởi đầu từ mức 4.001 USD/ounce cuối tuần trước, giá vàng nhanh chóng leo dốc, vượt mốc 4.130 USD/ounce (tương đương khoảng 131,8 triệu đồng/lượng) vào rạng sáng 11/11. Mức tăng kỷ lục 130 USD/ounce đã tạo nên làn sóng hứng khởi trên toàn cầu, với chỉ số XAU/USD trên sàn Kitco và Comex New York liên tục ghi nhận đà mua mạnh từ các quỹ ETF và nhà đầu tư tổ chức.

Trong nước, thị trường thận trọng hơn. Trong phiên 10/11, giá vàng miếng SJC và các loại vàng nhẫn từ nhiều thương hiệu tư nhân như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ... tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng, đưa giá mua lên 148 triệu đồng/lượng và giá bán 150 triệu đồng/lượng.

Đến sáng 11/11, đà tăng tiếp tục được đẩy mạnh với giá bán tại nhiều tiệm vàng lớn ở Hà Nội và TPHCM đã vượt 152 triệu đồng/lượng. Tới 8h35 sáng 11/11, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá nhẫn mua - bán ở mức 149,3-152,3 triệu đồng/lượng. Nếu quy đổi mức tăng 130 USD/ounce theo tỷ giá ngân hàng và thị trường tự do, con số này tương đương 4,1-4,3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng Việt Nam nhanh chóng sôi động trở lại sau những ngày trầm lắng tuần trước - khi giá vàng nhẫn có lúc giảm về 146-147 triệu đồng/lượng (giá bán), khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ chùn tay.

Người dân đã trở lại xếp hàng mua vàng từ chiều 10/11 và tiếp tục trong sáng nay (11/11). Tuy nhiên, sức mua không còn "nóng" như các đợt sốt giá hồi tháng 10, khi nhiều người "đu đỉnh" mua vào ở mức 160-170 triệu đồng/lượng (trên thị trường chợ đen) nay phải cắt lỗ hoặc đang e dè với tâm lý chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng hơn.

Giá vàng tăng mạnh trong hai phiên đầu tuần, vượt 152 triệu đồng/lượng. Ảnh: M. Hà

Sáng 11/11, một số tiệm vàng lớn siết lại lượng vàng bán ra, có thể do nguồn hàng khan hiếm hoặc chiến lược theo dõi xu hướng tăng giá trước khi đẩy mạnh cung ứng. Đặc biệt, các nỗ lực chấn chỉnh thị trường từ cơ quan quản lý đã góp phần làm dịu bớt tình trạng chen lấn xô đẩy như trong đợt sốt tháng 10, giúp giao dịch diễn ra suôn sẻ và minh bạch hơn.

Động lực chính giúp giá vàng thế giới tăng mạnh đến từ kỳ vọng Mỹ sớm mở cửa trở lại các hoạt động của chính phủ, qua đó củng cố niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể hạ lãi suất trong cuộc họp ngày 10/12 tới.

Sau hơn 40 ngày đóng cửa, bộ máy chính phủ Mỹ đã thiếu hụt nghiêm trọng dữ liệu kinh tế vĩ mô, khiến các quan chức Fed không thể phát tín hiệu rõ ràng về chính sách tiền tệ. Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp gần nhất hồi tháng 10, đã phủ nhận khả năng hạ lãi suất.

Nhưng tình hình đã thay đổi. Với việc chính phủ mở cửa, các số liệu tháng 10 dự kiến sẽ được công bố kịp thời, giới phân tích tin rằng đây sẽ là những con số tiêu cực, phản ánh tác động của cuộc đóng cửa kéo dài. Số liệu tháng 11 có thể bị chậm trễ.

Báo cáo sơ bộ từ Đại học Michigan công bố ngày 7/11 cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 11 giảm mạnh từ 53,6 (tháng 10) xuống còn 50,3 - mức sụt giảm lớn hơn dự báo của các nhà kinh tế (chỉ giảm nhẹ xuống 53). Điều này củng cố nhận định rằng nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với rủi ro suy thoái nhẹ, tạo lợi thế cho vàng như một tài sản trú ẩn.

Tình hình Mỹ và triển vọng giá vàng

Tình hình chính trị - kinh tế Mỹ đang trở thành "chất xúc tác" mạnh mẽ nhất cho đà tăng của giá vàng, với khả năng Fed giảm lãi suất rõ nét hơn. Thị trường hiện đánh cược gần 70% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Bên cạnh yếu tố Fed, các động lực cấu trúc khác cũng đang hỗ trợ giá vàng. Các chiến lược gia tại Ngân hàng UBS dự báo kim loại quý này có thể chạm mức cao kỷ lục mới 5.000 USD/ounce vào năm 2026 hoặc 2027, nhờ vai trò ngày càng tăng như một tài sản chiến lược.

Sự đa dạng hóa dự trữ của ngân hàng trung ương (với các nước mới nổi mua mạnh), sự quan tâm từ nhà đầu tư bán lẻ, đồng USD suy yếu và lợi suất thực tế giảm đều là những yếu tố then chốt.

Theo UBS, đợt điều chỉnh hơn hai tuần qua có thể chỉ là "chốt lời tạm thời", chứ không phải khởi đầu cho xu hướng giảm sâu.

Trong tuần trước, khi giá vàng giảm mạnh, số lượng người mua rất ít. Ảnh: M. Hà

Tương tự, JPMorgan - một trong những tổ chức tài chính lớn nhất Phố Wall - dự báo giá vàng sẽ vượt 5.000 USD/ounce vào năm 2026, thậm chí đạt đỉnh 5.200-5.300 USD/ounce, tương đương tiềm năng tăng 25% từ mức hiện tại khoảng 4.130 USD/ounce. Goldman Sachs cũng duy trì triển vọng lạc quan, dự báo 4.900 USD/ounce vào quý IV/2026.

Ông Alex Wolf, Giám đốc Chiến lược Kinh tế Vĩ mô tại JPMorgan, nhấn mạnh mô hình mua ròng từ ngân hàng trung ương là nền tảng cho luận điểm tăng giá, vượt xa phân tích kỹ thuật truyền thống.

Sự đồng thuận từ các ông lớn này phản ánh sự thay đổi cơ bản trong vai trò của vàng: không chỉ là hàng rào chống lạm phát, mà còn là yếu tố cấu trúc trong hệ thống tiền tệ toàn cầu, với các ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư lớn đang tái phân bổ danh mục.

Trong báo cáo hôm 8/11, Tim Hayes, Chiến lược gia Toàn cầu Trưởng tại Ned Davis Research, chia sẻ trên Kitco, khẳng định: "Môi trường vĩ mô hỗ trợ vàng không thay đổi đáng kể so với trước đợt bán tháo, có thể coi đây là dịp chốt lời. Với đợt bán tháo vừa qua, vàng đang ở vị thế tốt để tiếp tục tăng giá và hướng tới kỷ lục mới". Ông Hayes cho rằng biến động cao chính là tín hiệu kết thúc điều chỉnh hai tuần.

Về mặt kỹ thuật, các nhà đầu cơ giá vàng đang nhắm đến mục tiêu đóng cửa trên ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce để xác nhận đà tăng. Mức kháng cự gần nhất là 4.150 USD và 4.175 USD, trong khi hỗ trợ đầu tiên ở 4.050 USD/ounce. Nếu giá giảm ngắn hạn, mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc là 3.901 USD - mức thấp tháng 10. Với các yếu tố cơ bản và kỹ thuật hội tụ, vàng dường như sẵn sàng cho một đợt tăng trưởng mới trong những tuần tới.