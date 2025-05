Tiếp tục giảm mạnh

Tuần từ 12-16/5, thị trường vàng quốc tế chứng kiến một đợt điều chỉnh giảm khá mạnh. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tại New York chốt tuần ở mức 3.204 USD/ounce, giảm hơn 3% so với mức 3.300 USD/ounce đầu tuần. Trong tuần, giá vàng có lúc chạm đáy 3.127 USD/ounce vào ngày 15/5, phản ánh áp lực bán tháo mạnh mẽ.

So với mức kỷ lục 3.500 USD/ounce vào ngày 22/4, giá vàng đã mất gần 9,4%, tương đương giảm 300 USD/ounce. Dù vậy, tính từ đầu năm 2025, giá vàng vẫn tăng ấn tượng 22,9% từ mức 2.625 USD/ounce.

Tại Việt Nam, giá vàng trong nước cũng chịu áp lực giảm. Vàng miếng SJC chốt tuần ở mức 115,5-118,5 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng so với cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn cũng lao dốc, xuống 111-114 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 16,7 triệu đồng/lượng, cho thấy sự chênh lệch kéo dài trên thị trường nội địa.

Giá vàng thế giới và trong nước giảm khá mạnh trong tuần qua. Ảnh: HH

Nguyên nhân chính của đợt giảm giá này đến từ nhiều yếu tố. Thứ nhất, thỏa thuận “đình chiến” thương mại Mỹ - Trung Quốc, với việc hai bên giảm thuế quan từ 145% xuống 30% (Mỹ) và từ 125% xuống 10% (Trung Quốc) trong 90 ngày, đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng.

Thị trường chứng khoán toàn cầu, đặc biệt là Phố Wall, tiếp tục bùng nổ với chỉ số Dow Jones tăng thêm 0,8%, S&P 500 tăng 0,7%, và Nasdaq tăng 0,5%, thu hút dòng tiền từ các tài sản an toàn như vàng sang tài sản rủi ro.

Thứ hai, đồng USD phục hồi, với chỉ số DXY tăng từ 99 lên 101 điểm, gây áp lực lên giá vàng do mối quan hệ nghịch biến truyền thống.

Thứ ba, dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, với lạm phát suy giảm và các báo cáo cho thấy nền kinh tế vững vàng, làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn, khiến vàng kém hấp dẫn hơn.

Cuối cùng, hoạt động chốt lời sau đợt tăng nóng trước đó cũng góp phần vào nhịp điều chỉnh này.

Chính sách của ông Donald Trump và xu hướng giá vàng

Chính sách kinh tế và đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục là tâm điểm chi phối thị trường vàng thế giới. Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung tạm thời làm dịu căng thẳng, nhưng giới đầu tư vẫn thận trọng. Nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là bước đi chiến thuật.

Nếu đàm phán không đạt kết quả sau 90 ngày, nguy cơ chiến tranh thương mại tái bùng phát vẫn hiện hữu. Ngoài ra, ông Trump đang cân nhắc áp thuế đối ứng trong vài tuần tới với nhiều quốc gia khác, gây lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, có thể đẩy giá vàng tăng trở lại.

Căng thẳng địa chính trị trên phạm vi toàn cầu, dù có dấu hiệu hạ nhiệt ở Trung Đông, vẫn là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Chuyến thăm Trung Đông của ông Trump mang về 3.200 tỷ USD hợp đồng đầu tư từ UAE, Qatar và Saudi Arabia. Đồng thời, chuyến đi cũng góp phần thúc đẩy Hòa ước Abraham và đưa Mỹ tiến gần tới một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Những bước tiến này làm giảm nhu cầu trú ẩn vào vàng trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, đàm phán Nga - Ukraine vẫn còn căng thẳng và kéo dài. Rủi ro địa chính trị có thể kích hoạt làn sóng mua vàng nếu tình hình xấu đi.

Nền kinh tế Mỹ đang cho thấy sức mạnh với lạm phát giảm và các chỉ số kinh tế tích cực. Điều này làm thị trường nghiêng về khả năng Fed giữ lãi suất ở mức 4,25-4,5% đến tháng 9, thay vì cắt giảm sớm. Đồng USD phục hồi từ mức thấp nhất 3 năm cũng gây áp lực lên giá vàng.

Thế nhưng, nếu các chính sách thuế quan của ông Trump gây lạm phát gia tăng, Fed có thể nới lỏng tiền tệ, hỗ trợ giá vàng trong trung hạn.

Nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt Trung Quốc, Nga và Ấn Độ, vẫn mạnh mẽ. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mua thêm 2,2 tấn vàng trong tháng 4, nâng tổng số vàng mua từ đầu năm lên 14,9 tấn.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương có thể vượt 500 tấn trong năm 2025, là lực đỡ quan trọng cho giá vàng. Tuy nhiên, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng có dấu hiệu chững lại trong tháng 5, với khả năng rút ròng do tâm lý ưa rủi ro tăng lên.

Sự dịch chuyển vàng vật chất giữa New York và London cho thấy dòng chảy đầu cơ bất thường. Các quỹ ETF vàng tại New York ghi nhận hoạt động mua ròng trở lại sau nhịp điều chỉnh, trong khi London chứng kiến dòng vàng vật chất chảy ra, có thể do các nhà đầu tư châu Âu chuyển hướng sang chứng khoán. Điều này phản ánh sự phân hóa trong tâm lý đầu tư, nhưng không đủ để đảo ngược xu hướng giảm ngắn hạn của giá vàng.

Dòng tiền đang dịch chuyển mạnh sang các tài sản rủi ro như chứng khoán và tiền số. Chỉ số Bitcoin đạt 103.000 USD, trong khi chứng khoán Mỹ và châu Âu tăng mạnh nhờ tâm lý lạc quan. Ngược lại, vàng và các tài sản trú ẩn như trái phiếu kho bạc Mỹ chịu áp lực. Nếu tâm lý rủi ro đảo chiều do bất ổn địa chính trị hoặc thương mại, vàng có thể thu hút dòng tiền trở lại.

Trong tuần 19-23/5, giá vàng thế giới có thể tiếp tục chịu áp lực giảm do hoạt động chốt lời và tâm lý ưa rủi ro. Mức hỗ trợ quan trọng nằm ở 3.100-3.200 USD/ounce. Các yếu tố như bất ổn địa chính trị, nhu cầu từ ngân hàng trung ương và rủi ro lạm phát do chính sách của chính quyền ông Trump có thể đẩy giá vàng phục hồi trong trung và dài hạn.

Một số dự báo vẫn cho rằng, vàng có thể đạt 3.500 USD/ounce vào cuối năm.

Tại Việt Nam, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ giá thế giới, nhưng chênh lệch cao so với quốc tế có thể thu hẹp nếu Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý thị trường.