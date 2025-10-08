Giá vàng giao tháng 12 đêm qua lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, đến 7h sáng 8/10 đã lên tới 4.018 USD/ounce.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa thông báo dự trữ vàng của nước này tăng lên mức 74,06 triệu ounce (tương đương 2.304 tấn) vào cuối tháng 9, so với mức 74,02 triệu ounce (2.302 tấn) vào cuối tháng 8. Tổng giá trị vàng dự trữ đạt 283,29 tỷ USD, tăng so với 253,84 tỷ USD của tháng trước.

Nhà phân tích kim loại quý độc lập Ross Norman cho rằng PBoC tăng mua ròng vàng liên tiếp chứng tỏ Trung Quốc mong muốn đẩy nhanh quá trình phi đô-la hóa.

"Việc mua thêm, dù chỉ ở mức khiêm tốn, cũng được coi là tích cực đối với một thị trường Trung Quốc nhạy cảm về giá", ông nói. Điều này có thể thu hẹp mức chênh lệch giá khá lớn tồn tại trên sàn giao dịch Thượng Hải. Nó sẽ củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư, các quỹ ETF vàng và các tổ chức rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã tăng hơn 52% kể từ đầu năm do sự bất ổn chính trị và kinh tế leo thang liên quan đến thuế quan của Hoa Kỳ, xung đột địa chính trị tại nhiều khu vực, kỳ vọng cắt giảm lãi suất, một đồng USD yếu dần và hoạt động mua mạnh của các ngân hàng trung ương.

Trước đó, tháng 5/2024, PBoC đã tạm dừng sau 18 tháng mua vàng ồ ạt và tiếp tục mua ròng vàng trở lại từ tháng 11 năm ngoái.

Giá vàng thế giới lần đầu lên ngưỡng 4.000 USD/ounce. Ảnh: CH

Trong tháng 8, theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), PBoC đã nhập thêm 2 tấn vàng cho mục đích dự trữ, nâng tổng nắm giữ lên hơn 2.300 tấn, chiếm 7% tổng tài sản dự trữ của nước này.

Tuy nhiên, thực tế lượng vàng nhập về nước này lớn hơn nhiều. Công ty phân tích thị trường kim loại quý Heraeus ước tính, Trung Quốc nhập 100 tấn vàng cho hoạt động thương mại, đầu tư và sản xuất công nghiệp...

Trên thực tế, nhiều tổ chức quốc tế cho rằng Trung Quốc đang nắm lượng vàng gấp cả chục lần so với công bố.

FlyingFrisby - một tổ chức có trụ sở tại London chuyên đầu tư vào các thị trường trong đó có vàng - nhận định Trung Quốc có thể nắm giữ tới 33.000 tấn vàng, gấp 10 lần so với công bố.

Theo Frisby, Trung Quốc có tham vọng rất lớn. Chuyên gia tổ chức này phân tích, Trung Quốc là nước sản xuất và nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới, nhưng chủ trương là “không được tỏa sáng quá rực rỡ”.

Frisby tính toán, trong thế kỷ 21, Trung Quốc đã khai thác được khoảng 7.000 tấn vàng. Hơn 50% hoạt động khai thác vàng của Trung Quốc do các tổ chức thuộc sở hữu nhà nước thực hiện và nước này không xuất khẩu vàng mà họ khai thác. Vì vậy, tất cả số vàng đó sẽ được tích trữ.

Về khía cạnh nhập khẩu, không có con số chính xác về số lượng vàng Trung Quốc đã mua từ Thụy Sĩ, Dubai hay London, nhưng Frisby lưu ý có rất nhiều vàng được chuyển tới Trung Quốc thông qua Sàn giao dịch vàng Thượng Hải. Có 22.000 tấn vàng đã được rút ra khỏi sàn này. Bên cạnh đó, có khoảng 4.000 tấn vàng nữa thuộc sở hữu của Chính phủ Trung Quốc ở thời điểm năm 2000.

Tổng cộng, Frisby ước tính Trung Quốc đang nắm giữ ít nhất 33.000 tấn vàng và một nửa trong số đó có thể thuộc sở hữu nhà nước, cao gấp 4 lần so với lượng dự trữ vàng của Mỹ.

Gần đây, chính quyền Bắc Kinh cũng đã có những bước đi nhằm nới lỏng sự kiểm soát đối với thị trường vàng trong nước. Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE) mở cửa thị trường giao dịch tương lai trong nước cho các nhà đầu tư và nhà môi giới nước ngoài tham gia trực tiếp, với nhiều hoạt động từ giao dịch quyền chọn vàng, bạc và phòng ngừa rủi ro đến hợp đồng tương lai kim loại quý. Mục tiêu là "giới thiệu đầy đủ với những người tham gia ở nước ngoài" và hỗ trợ quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ (NDT).

Trong khi đó, WGC chưa công bố số lượng vàng mua thêm của ngân hàng trung ương các nước khác trong tháng 9.

Theo WGC, trong tháng 8, giữa lúc giá tăng cao, ngân hàng trung ương nhiều nước đã đẩy mạnh mua vàng với sự nổi lên của Kazakhstan (8 tấn), Bulgaria (2 tấn), Thổ Nhĩ Kỳ (2 tấn), Uzbekistan (2 tấn), Ghana (2 tấn) và El Salvador... Ở chiều ngược lại Nga bán 3 tấn, Indonesia bán 2 tấn. Tổng cộng, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng thêm 15 tấn vàng trong tháng 8.

Theo dữ liệu toàn diện từ Metals Focus, các ngân hàng trung ương toàn cầu dự kiến sẽ mua khoảng 1.000 tấn vàng trong năm 2025, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp nhu cầu mạnh mẽ của các tổ chức.

Sự tích lũy đáng kể này phản ánh sự dịch chuyển chiến lược khỏi dự trữ USD, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và lệnh trừng phạt quốc tế. Trong đó, Nga và Trung Quốc đi đầu, tăng dự trữ vàng của họ lần lượt là 15% và 8% chỉ riêng trong năm 2024.

Các nước đẩy mạnh mua vàng góp phần đẩy giá vàng liên tục lập kỷ lục cao mới trong năm 2025, từ mức 2.625 USD/ounce vào cuối năm 2024 lên 3.997 USD/ounce vào sáng 8/10.

Tại Việt Nam, giá vàng liên tục lập đỉnh. Tới sáng 8/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 139,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn ở mức 136-138,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).