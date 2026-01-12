Thị trường tài chính thế giới biến động rất mạnh sau khi có thông tin Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell xác nhận các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra hình sự với ông.

Theo đó, trên tài khoản X (Twitter cũ), Chủ tịch Jerome Powell xác nhận hôm 9/1 Bộ Tư pháp Mỹ đã gửi trát triệu tập của đại bồi thẩm đoàn tới Fed, đe dọa truy tố hình sự liên quan đến cuộc điều trần của ông chủ Fed trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng 6 năm ngoái. Nội dung cuộc điều trần đó có đề cập tới dự án cải tạo có thể kéo dài nhiều năm với các tòa nhà văn phòng của Fed.

Ông Jerome Powell cũng cho rằng, cuộc điều tra của các công tố viên xuất phát từ việc Fed thiết lập lãi suất "dựa trên đánh giá tốt nhất về điều gì có lợi cho công chúng, thay vì làm theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump".

Trong suốt một năm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng như ngân hàng trung ương Mỹ về việc chậm chạp nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế.

Ông Trump thường chỉ trích ông Powell đã không cắt giảm lãi suất đủ nhanh, và cho rằng điều này làm thiệt hại kinh tế và khiến nước Mỹ “mất hàng trăm tỷ, thậm chí nghìn tỷ USD” do chi phí vay cao.

Thông tin ông Powell xác nhận các công tố viên liên bang mở cuộc điều tra hình sự với ông đã ngay lập tức tác động rất mạnh lên thị trường tài chính và hàng hóa thế giới.

Giá vàng miếng SJC lên đỉnh lịch sử 162 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Sáng 12/1, trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tăng vọt gần 90 USD (tương đương hơn 2%) lên sát 4.600 USD/ounce, trước khi điều chỉnh về ngưỡng 4.570 USD/ounce. Đây đều là đỉnh cao kỷ lục mới, cao hơn so với đỉnh 4.550 USD/ounce thiết lập hôm 27/12. Quy đổi theo tỷ giá tự do, giá vàng thế giới tương đương khoảng 149,6 triệu đồng/lượng.

Trong nước, giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 12/1 tăng thêm khoảng 2-2,3 triệu đồng/lượng lên mức 160 triệu đồng/lượng (mua vào) và 162 triệu đồng/lượng (bán ra). Một số đơn vị như DOJI, PNJ cũng niêm yết tương tự.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 cũng tăng mạnh, SJC niêm yết 156,5-159 triệu đồng/lượng (mua-bán), trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đưa ra mức 158,7-161,7 triệu đồng/lượng ở một số thời điểm. Đây đều là đỉnh cao lịch sử mới.

Giá bạc thế giới cũng bứt phá thêm gần 4 USD lên 83,7 USD/ounce, tăng đáng kể từ mức khoảng 72-73 USD cuối năm trước.

Đồng USD cũng giảm khá mạnh. Chỉ số DXY giảm 0,2% xuống dưới ngưỡng 99 điểm.

Nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới tăng mạnh. Chỉ số tương lai các thị trường Mỹ tăng 0,5-1%. Nhiều thị trường châu Á tăng quanh 1%. Thị trường châu Âu mở cửa tăng ở mức tương tự.

Áp lực lớn, Fed trước một năm sóng gió: Vàng sẽ tăng tiếp?

Chủ tịch Fed Powell cho rằng, Fed đang chứng kiến những hành động chưa từng có tiền lệ.

Trong năm 2025, Tổng thống Trump từng dọa kiện và sa thải Chủ tịch Fed, thậm chí thông báo sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Lisa Cook nhưng quyết định này đã bị Tòa phúc thẩm liên bang tại Washington chặn lại.

Theo kế hoạch, tháng 5/2026, nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của Powell sẽ kết thúc. Dù vậy, nhiệm kỳ của ông Powell trong Hội đồng Thống đốc Fed sẽ kéo dài đến năm 2028.

Với những diễn biến mới, nhiều nhà đầu tư đang nhìn thấy một kịch bản bất ổn của Fed với một năm 2026 có thể sẽ rất biến động. Trước hết đó là những sự thay đổi nhân sự và sau đó là nỗi e ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ đề cử Chủ tịch Fed mới, thay ông Jerome Powell hết nhiệm kỳ vào tháng 5. Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ sẽ tổ chức phiên điều trần thẩm định ứng viên. Gần đây, ông Trump đề cử Stephen Miran vào Hội đồng Thống đốc Fed (với cơ cấu gồm 7 thành viên), với tỷ lệ phê chuẩn 48-47. Trong đó, 4 nghị sĩ Cộng hòa không bỏ phiếu.

Hiện triển vọng hạ lãi suất vẫn khó đoán do còn phụ thuộc vào sức khỏe kinh tế Mỹ và nhân sự mới của Fed. Tuy nhiên, những áp lực từ chính quyền Mỹ có thể khiến giới đầu tư đánh cược vào khả năng Fed sẽ có động thái bồ câu hơn trong năm 2026.

Về hoạt động của Fed, ngân hàng trung ương Mỹ năm 2025 được dự báo có lãi trở lại sau 3 năm lỗ. Trong năm 2023 và 2024, Fed lỗ 114 tỷ USD và 77,6 tỷ USD do chiến dịch hỗ trợ nền kinh tế giai đoạn đại dịch 2020-2021 và quá trình nâng lãi suất mạnh tay để chống lạm phát 2022-2023.