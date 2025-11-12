Giá vàng trong nước hôm nay (12/11) quay đầu đi xuống sau khi tăng mạnh trong hai phiên giao dịch đầu tuần.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn của nhiều thương hiệu hôm nay giảm tới nửa triệu đồng mỗi lượng.

Cụ thể, kết phiên giao dịch hôm nay, giá vàng nhẫn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 148,8-151,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với mức chốt hôm qua (11/11), giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu hôm nay giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Còn so với mức đỉnh 157,5-160,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) được thiết lập vào sáng 21/10, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đến nay thấp hơn 8,7 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn quay đầu giảm. Ảnh: Phạm Hải

Tương tự, giá vàng nhẫn của các thương hiệu khác cũng được điều chỉnh đi xuống sau 2 phiên tăng mạnh.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji kết phiên hôm nay được điều chỉnh xuống mức 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hôm nay giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết cuối phiên ở mức 147,2-149,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chênh lệch giữa giá mua - bán vàng nhẫn ở nhiều công ty vẫn neo ở mức 2,5-3 triệu đồng/lượng.

Đây là rủi ro cho người mua vàng nhẫn vì nếu bán ngay trong ngày sẽ bị lỗ ngay 2,5-3 triệu đồng một lượng.

Còn nếu người mua vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở vùng đỉnh thì đến nay chịu khoản lỗ khoảng 11,7 triệu đồng cho mỗi lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, niêm yết cuối phiên ở mức 149,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước hạ nhiệt trong bối cảnh giá vàng thế giới ghi nhận xu hướng giảm sau chuỗi phiên tăng mạnh trước đó.

Lúc 18h40' ngày 12/11, giá vàng thế giới giao ngay xuống vùng 4.126 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng quốc tế vào khoảng 132,2 triệu đồng/lượng (đã tính thuế, phí). Mức giá này thấp hơn giá vàng miếng SJC 19,3 triệu đồng/lượng.