Trong hai phiên giao dịch gần đây, giá vàng trong nước tăng nhanh theo xu hướng trên thị trường thế giới.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn của các thương hiệu đã tăng thêm gần 4 triệu đồng mỗi lượng sau 2 phiên.

Cuối phiên giao dịch hôm nay (11/11), tại hệ thống của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 149,3-152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với chốt phiên hôm qua (10/11), giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu hôm nay tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Hôm qua, giá vàng nhẫn của thương hiệu này cũng tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Như vậy, từ đầu tuần đến nay, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Tuy nhiên, so với mức đỉnh 157,5-160,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) được thiết lập vào sáng 21/10, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đến nay vẫn thấp hơn 8,2 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji kết phiên hôm nay được điều chỉnh tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, lên mức 148,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Hôm qua, giá vàng nhẫn tại Doji cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Qua 2 phiên, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đắt thêm 3,5 triệu đồng mỗi lượng.

Sau khi tăng 2 triệu đồng/lượng vào hôm qua, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hôm nay lại đắt thêm 2 triệu đồng/lượng, lên mức 147,3-149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng tới 4 triệu đồng mỗi lượng sau 2 phiên.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC hôm nay được điều chỉnh tăng lên mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch hôm trước. Hôm qua, giá vàng miếng SJC cũng tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Từ hôm qua đến hôm nay, giá vàng miếng SJC đã đắt thêm 3,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Còn so với mức đỉnh 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán) vào đầu giờ sáng 21/10 thì giá vàng miếng SJC đến nay đã giảm 3,6 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và 2,6 triệu đồng một lượng ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu hiện đắt hơn giá vàng nhẫn SJC tới 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

So với giá vàng miếng SJC thì giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang thấp hơn 700.000 đồng/lượng ở chiều mua nhưng cao hơn 300.000 đồng/lượng ở chiều bán.