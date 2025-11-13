Sau khi giảm nửa triệu đồng mỗi lượng vào hôm qua, giá vàng trong nước hôm nay (13/11) quay đầu tăng mạnh theo xu hướng của giá vàng thế giới.

Giá vàng nhẫn và vàng miếng của nhiều thương hiệu hôm nay tăng tới 3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hôm nay tăng tới 2,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua, niêm yết cuối phiên ở mức 151,5- 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với mức đỉnh 157,5-160,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) được thiết lập vào sáng 21/10, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu vẫn thấp hơn 6 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn đảo chiều tăng mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn của các thương hiệu khác cũng được điều chỉnh tăng nhanh.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji kết phiên hôm nay được điều chỉnh lên mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hôm nay tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, niêm yết cuối phiên ở mức 150,2-152,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Chênh lệch giữa giá mua - bán vàng nhẫn ở nhiều công ty vẫn neo ở mức 2,5-3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay cũng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC trong vòng một tháng qua.

Còn so với mức đỉnh 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán) được thiết lập vào đầu giờ sáng 21/10 thì giá vàng miếng SJC hôm nay vẫn thấp hơn 1,1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và chỉ còn cách 100.000 đồng một lượng ở chiều bán.

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo diễn biến trên thị trường quốc tế.

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 18h theo giờ Hà Nội là 4.223,8 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán tại Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới tương đương 134,3 triệu đồng.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện khoảng 20 triệu đồng một lượng.