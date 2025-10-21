Tổng giá trị khoản nợ của 7 khách hàng tạm tính đến thời điểm thông báo bán nợ là gần 232,82 tỷ đồng.

Theo thông báo của Eximbank, khoản nợ của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Thăng Long hiện có tổng dư nợ hơn 18,37 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc 5 tỷ đồng, dư nợ lãi (tạm tính) 13,37 tỷ đồng.

Khoản nợ trên có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại thửa số 903, tờ bản đồ số 01 thuộc xã Vân Đình, TP Hà Nội, được UBND huyện Ứng Hòa (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã vào sổ ngày 12/03/2009 cho ông Nguyễn Văn Tuấn, sau đó sang tên cho bà Đỗ Thị Phương Lê theo hợp đồng chuyển nhượng ngày 30/3/2010. Diện tích đất là 560m2 (đo thực tế 479,2m2) để thu hồi nợ.

Ngoài khoản nợ của Vàng bạc đá quý Thăng Long, Eximbank rao bán khoản nợ có tài sản đảm bảo của 6 khách hàng khác, bao gồm:

Khoản nợ trị giá 71,568 tỷ đồng của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế Hoàng Lan. Tài sản đảm bảo gồm 6 quyền sử dụng đất tại xã Xuân Mai (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ cũ), TP Hà Nội.

Khoản nợ trị giá 5,385 tỷ đồng của khách hàng Hoàng Anh Dũng. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại số 99A ngõ Đình Đồng, phường Bạch Mai, TP Hà Nội.

Khoản nợ trị giá 7,771 tỷ đồng của khách hàng Trần Thanh Sơn. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại địa chỉ 10/60/118 Nguyễn Văn Cừ, phường Long Biên, TP Hà Nội.

Khoản nợ trị giá 18,622 tỷ đồng của khách hàng Cao Thành Sơn. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất 172,7m2 tại địa chỉ số 22, Xóm Hạ Hồi, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Khoản nợ trị giá 84,946 tỷ đồng của khách hàng Công ty CP Sản xuất dầu Sài Gòn. Tài sản đảm bảo là nhà đất tại số 7 Cộng Hoà, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Khoản nợ trị giá 26,155 tỷ đồng của khách hàng Nguyễn Thị Lý. Tài sản đảm bảo là căn nhà tại số 65 Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Giá bán nợ của các khoản nợ nói trên bằng giá trị khoản nợ (bao gồm toàn bộ dư nợ gốc, nợ lãi) tính đến thời điểm giao dịch mua bán nợ.

Giá bán nợ không bao gồm các chi phí liên quan đến chuyển quyền sử dụng/sở hữu tài sản và các chi phí khác nếu có khi thực hiện mua bán khoản nợ, các chi phí này do người mua chịu.