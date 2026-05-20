Theo báo cáo của CRIF High Mark (một trong những tổ chức xếp hạng tín dụng lớn nhất Ấn Độ), dư nợ cho vay cầm cố vàng tại nước này đã lên tới 15.600 tỷ Rupee tính đến tháng 11/2025, tương đương khoảng 187 tỷ USD, mức tăng 41,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thậm chí, theo dữ liệu của tổ chức báo cáo tín dụng Experian, giá trị giải ngân mới trong quý III năm tài khóa 2026 đã tăng trưởng 91% so với cùng kỳ. Đặc biệt, cho vay bán lẻ qua ngân hàng đối với vàng ghi nhận mức tăng trưởng 124%, đạt 4.300 tỷ Rupee.

Tỷ trọng vàng trong tín dụng bán lẻ tăng vọt

Hệ quả tất yếu của cơn sốt vay cầm cố vàng: tỷ trọng cho vay có tài sản đảm bảo là vàng trong tổng dư nợ tín dụng bán lẻ của Ấn Độ đã tăng từ 8,1% lên 9,7% chỉ trong vòng một năm.

Con số tưởng chừng khiêm tốn này thực chất phản ánh một sự dịch chuyển lớn: vàng đang dần thay thế vị trí của tín chấp (vay không cần tài sản đảm bảo) trong bối cảnh lãi suất cao và rủi ro nợ xấu gia tăng.

Nguyên nhân bùng nổ không chỉ đến từ nhu cầu của người vay mà còn từ một hướng chuyển dịch quan trọng của các ngân hàng. Đặc biệt, các Ngân hàng Thương mại Nhỏ (SFB) đang ồ ạt chuyển dịch danh mục cho vay từ tín dụng vi mô (vốn đang chịu áp lực nợ xấu lớn) sang cho vay thế chấp bằng vàng.

ESAF SFB ghi nhận danh mục cho vay vàng tăng vọt 55% so với cùng kỳ, đạt khoảng 88,6 tỷ Rupee (khoảng 1,06 tỷ USD), chính thức vượt qua thị phần cho vay vi mô. Ngân hàng này cho biết sẽ giới hạn tỷ trọng vàng ở mức 35-40% tổng dư nợ.

Vàng đang được chuyển hóa từ tài sản tích trữ thành nguồn vốn lưu động. Ảnh: Fortune

Jana SFB chứng kiến mức tăng trưởng lên tới 141%, đạt 23,6 tỷ Rupee (khoảng 283 triệu USD).

Theo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), các khoản vay thế chấp bằng vàng đã ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số (trên 100%) kể từ tháng 2/2025, vượt xa mức tăng trưởng tín dụng chung.

Động thái này diễn ra sau khi RBI giảm yêu cầu cho vay ưu tiên đối với các ngân hàng thương mại nhỏ từ 75% xuống 60% tổng dư nợ, tạo dư địa để các ngân hàng này đa dạng hóa danh mục sang các tài sản thế chấp an toàn hơn như vàng.

Tại sao vàng lại ‘lên ngôi’?

Vàng không còn đơn thuần là tài sản cất trữ thụ động dưới gầm giường. Rào cản vay tín chấp (vay không cần tài sản đảm bảo) ngày càng cao do lãi suất tăng và tiêu chuẩn cho vay thắt chặt.

Trong khi thủ tục cầm cố vàng trở nên dễ dàng, giải ngân nhanh chóng chỉ trong vài giờ và lãi suất cạnh tranh hơn nhiều so với các hình thức vay tiêu dùng khác.

Theo các chuyên gia tài chính, khi giá vàng neo ở mức cao kỷ lục, mỗi gram vàng mang lại giá trị cho vay lớn hơn, kích thích nhu cầu vay mượn từ các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ.

Một xu hướng mới đang xuất hiện: giá vàng càng tăng, người dân càng có động lực đem vàng đi cầm cố để lấy vốn kinh doanh hoặc trang trải chi phí, thay vì bán vàng vì họ tin giá sẽ còn cao hơn.

Thị trường cho vay vàng giờ đây không chỉ là câu chuyện của những tiệm vàng nhỏ lẻ mà đã trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống tài chính chính thống.

Các ngân hàng lớn nhỏ đều tham gia, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh nền kinh tế Ấn Độ còn nhiều bất ổn.

Vì thế, vàng đang dần trở thành một loại tài sản tài chính linh hoạt hơn, không chỉ là của cải để ngắm nhìn.

Theo CNBC TV18, Economic Times