Hàng loạt yếu tố bất lợi với vàng

Trong phiên giao dịch tối 4/11, vàng nỗ lực giữ mốc 4.000 USD/ounce nhưng không thành, áp lực bán và hoạt động bán khống (short) đã đẩy giá vàng giao ngay lao dốc nhanh, rời xa ngưỡng 4.000 USD rồi xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 3.970 USD/ounce.

Giá vàng sau đó giảm không phanh, tới rạng sáng 5/11 (giờ Việt Nam) đã xuống dưới 3.930 USD/ounce (khoảng 125,4 triệu đồng/lượng).

Vàng giảm giá sau khoảng một tuần biến động trong biên độ hẹp 3.970-4.070 USD/ounce, sau cú lao dốc từ đỉnh cao 4.381 USD/ounce (139,8 triệu đồng/lượng) ghi nhận hôm 21/10 có lúc xuống tới 3.890 USD/ounce hôm 28/10.

Vàng giảm sâu trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh trong vài phiên gần đây sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến công du 3 nước châu Á, mang về một loạt hợp đồng đầu tư trị giá hàng nghìn tỷ USD và thỏa thuận tạm thời hạ nhiệt chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Chỉ số DXY lên mức cao nhất trong 6 tháng, vượt ngưỡng 100 điểm.

Bên cạnh đó, đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong phiên giao dịch đêm qua và tâm lý e ngại rủi ro gia tăng không những không đẩy dòng vốn đổ vào vàng theo quy luật thông thường, thậm chí còn phản ứng ngược lại. Giới đầu tư có thể phải bán vàng để chuyển qua tiền mặt phòng ngừa rủi ro.

Giá vàng thế giới và trong nước giảm mạnh. Ảnh: HH

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch 4/11 do lo ngại về định giá cổ phiếu cao và bong bóng cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI). Các giám đốc điều hành Phố Wall cho biết các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho việc thị trường chứng khoán giảm hơn 10% trong 12 đến 24 tháng tới và sự điều chỉnh như vậy có thể là một diễn biến tích cực.

Cả CEO Capital Group - Mike Gitlin và CEO Ted Pick của Morgan Stanley và David Solomon của Goldman Sachs Group Inc. đều nói về khả năng xảy ra một đợt bán tháo mạnh trong thời gian tới và cho biết việc điều chỉnh giảm là một đặc điểm bình thường của chu kỳ thị trường.

Tuy nhiên, giá vàng và bạc được dự báo sẽ gia tăng trở lại theo quy luật, khi các thị trường tài chính biến động mạnh.

Tới 9h sáng 5/11, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á hồi phục 8 USD trở lại lên trên ngưỡng 3.940 USD/ounce.

Trong nước, sáng 5/11 giá vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua xuống 145 triệu đồng/lượng (mua) và 147 triệu đồng/lượng (bán). Vàng nhẫn tại SJC cũng giảm 1,2 triệu đồng xuống 142,2-144,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 147,3 triệu đồng/lượng, giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng.

Đợt tăng giá vẫn chưa kết thúc

Một số chuyên gia dự báo giá vàng sẽ ổn định trong phần còn lại của năm 2025, sau đó sẽ tăng trở lại. Trên Kitco, Aakash Doshi của State Street Investment Management cho biết ông kỳ vọng giá vàng sẽ ổn định dưới mức kháng cự quanh 4.000 USD/ounce. Ông cũng lưu ý, tháng 11 và tháng 12 theo truyền thống là những tháng tiêu cực đối với các quỹ giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng vàng.

Aakash Doshi nhận định, tính đến 12 tháng, đợt tăng giá này vẫn chưa kết thúc. Chuyên gia này dự báo giá vàng sẽ đạt kỷ lục cao mới trong quý đầu tiên của năm 2026, và mức 5.000 USD/ounce sẽ là "mục tiêu hợp lý".

Yếu tố chính đã làm thay đổi thị trường vàng vẫn là nhu cầu của các ngân hàng trung ương khi đang trên đà gia tăng sở hữu, có thể mua ròng 750 đến 900 tấn trong năm nay. Con số này thấp hơn mức 1.000 tấn/năm trong ba năm 2022-2024, nhưng vẫn gấp đôi lượng mua vào của năm 2021, thời điểm xu hướng này bắt đầu.

Theo Doshi, xu hướng phi USD hóa đã biến đổi thị trường vàng. Vàng đã trở thành một phương thức giao dịch tiền tệ pháp định toàn cầu thay thế quan trọng. Đồng thời, Doshi cho biết nhu cầu đầu tư vẫn mạnh vì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến ​​sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong khi áp lực lạm phát vẫn ở mức cao.

Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết trong khi đà tăng giá ngắn hạn của vàng đã chững lại thì lý do cơ bản để nắm giữ vàng vẫn còn nguyên vẹn.

Ông lưu ý mùa lễ hội ở Ấn Độ thường thúc đẩy nhu cầu trang sức. Thị trường đang trong giai đoạn trầm lắng sau lễ hội và có thể ổn định trở lại khi sức mua cuối năm tăng lên, được hỗ trợ bởi đợt điều chỉnh giá vừa qua.

Hansen cũng đề cập thay đổi chính sách tại Trung Quốc, khi Bắc Kinh đã chấm dứt miễn thuế VAT đối với một số nhà bán lẻ trang sức giao dịch qua Sàn vàng Thượng Hải và Sàn hàng hóa kỳ hạn.

Thay đổi này có thể làm tăng nhẹ chi phí bán lẻ và có thể làm giảm doanh số bán trang sức, nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu vàng vật chất tổng thể. Vàng thỏi, vàng xu và ETF vẫn được miễn thuế, duy trì các kênh thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ.

Hansen cho hay bình luận gần đây của Chủ tịch Fed Powell, rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 không phải là kết quả chắc chắn đã "đẩy đồng USD và lợi suất thực tế tăng", gây áp lực lên vàng. Trong khi đó, phản ứng của thị trường đối với tiến trình đàm phán thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn khá im ắng.

Các nhà đầu tư nhận thấy những căng thẳng chiến lược sâu sắc hơn vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt là xung quanh công nghệ, chuỗi cung ứng và chính sách công nghiệp. Do vậy, thông báo này có thể đã giảm thiểu rủi ro ngắn hạn nhưng không làm thay đổi nhiều xu hướng dài hạn về việc sở hữu tài sản phòng thủ.