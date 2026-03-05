Tối 5/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra thông báo bán gần 30kg vàng tinh khiết được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với giá hơn 142 tỷ đồng.

Cụ thể, tài sản được niêm yết giá bán là vàng tinh khiết (Au) với khối lượng 29.935,6 gram. Giá bán tài sản hơn 142 tỷ đồng.

Sở Tài chính thông báo địa điểm, thời hạn xem tài sản niêm yết giá tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII, địa chỉ: số 177, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian xem tài sản đến 17h30 phút ngày 11/3/2026.

Thời hạn đăng ký mua tài sản niêm yết giá đến 17h30 phút ngày 11/3/2026. Địa điểm đăng ký tại Sở Tài chính, địa chỉ số 16A, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản vào 8h30 phút ngày 12/3/2026 tại Sở Tài chính.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết, số vàng trên có nguồn gốc từ các vụ việc buôn lậu vàng và đã được Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, tịch thu.

"Số vàng được công khai giá bán, chứ không qua đấu giá. Trong trường hợp nhiều người cùng mua vàng, đơn vị sẽ tổ chức bốc thăm để xác định người có quyền sở hữu số vàng nói trên", lãnh đạo Sở Tài chính Hà Tĩnh nói.