NHNN liên tiếp tung hai cú hích tiền tệ, bổ sung thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng sau yêu cầu hạ lãi suất cho vay. Động thái được kỳ vọng giảm chi phí vốn, tạo thêm động lực cho mục tiêu tăng trưởng GDP 10% và hỗ trợ thanh khoản TTCK.

Hai cú hích thanh khoản, mở đường hạ lãi suất

Chỉ trong vòng một tuần, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tiếp triển khai hai biện pháp cung ứng VND cho hệ thống ngân hàng, phát đi tín hiệu rõ ràng về định hướng hỗ trợ thanh khoản và kéo giảm mặt bằng lãi suất.

Mới đây nhất, NHNN thông báo phương án mua ngoại tệ giao ngay với tỷ giá 25.500 đồng/USD, dự kiến thực hiện định kỳ vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, bắt đầu từ 11/11.

Trước đó, ngày 6/11, nhà điều hành đã cung ứng gần 48.800 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng thông qua giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày, với quy mô tối đa 2 tỷ USD. Các ngân hàng sẽ mua lại USD khi đáo hạn với tỷ giá 24.704 đồng/USD. Đáng chú ý, kỳ hạn 182 ngày dài hơn đáng kể so với những đợt hỗ trợ thanh khoản trước đây.

Những động thái này diễn ra sau khi NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, phấn đấu giảm 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Theo ông Lưu Chí Kháng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Kirin, đây là một nghiệp vụ can thiệp thị trường ngoại hối để điều tiết cung ứng VND cho hệ thống ngân hàng. Nghiệp vụ này sẽ tác động tới thị trường tài chính thông qua 4 điểm chính.

Thứ nhất, nghiệp vụ này bổ sung VND cho hệ thống ngân hàng, qua đó cải thiện thanh khoản.

Thứ hai, việc NHNN mua giao ngay khác với giao dịch swap, tức là không kèm điều kiện bắt buộc các ngân hàng thương mại phải mua lại USD vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Vì vậy, lượng VND bơm ra thông qua phương án này không có thời hạn cố định thu hồi bắt buộc, được hiểu là NHNN bơm tiền.

Thứ ba, phương án mua giao ngay USD sẽ giúp cải thiện thanh khoản của hệ thống ngân hàng từ đó giúp giảm nhiệt lãi suất liên ngân hàng qua đêm và các kỳ hạn khác.

Thứ tư, NHNN đang hành động để tăng thêm dự trữ ngoại hối, điều tiết tỷ giá.

Các dự án lớn góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Ảnh: ACV

Loạt doanh nghiệp hưởng lợi, thêm động lực cho mục tiêu GDP 10%

NHNN mua USD trong bối cảnh tỷ giá USD/VND giảm trong nhiều tháng qua. Đồng USD trên thị trường tự do giảm từ khoảng 28.150 đồng/USD hồi cuối tháng 3 xuống quanh 26.000 đồng/USD vào đầu tháng 11. Đồng thời, nhiều ngân hàng đẩy mạnh vay vốn ngoại.

Bên cạnh đó, dòng vốn FDI khá dồi dào. Trong 10 tháng đầu năm 2026, vốn FDI đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ và cao nhất trong 17 năm.

Theo ông Kháng, tác động trước mắt của động thái này đối với lãi suất có thể thể hiện rõ nhất trên thị trường liên ngân hàng, trước hết là lãi suất qua đêm và các kỳ hạn khác. Với thị trường chứng khoán, đây được xem là tín hiệu tích cực.

Theo thống kê, giai đoạn từ tháng 2/2016 đến tháng 5/2023, NHNN có 8 lần mua USD giao ngay và VN-Index tăng điểm trong 7 lần sau đó, xét theo diễn biến trong vòng một tháng. Từ tiền lệ này, kỳ vọng VN-Index có thể phản ứng tích cực trước động thái mới của nhà điều hành.

Cùng với đó, giá dầu WTI sáng 10/11 giảm thêm 1,1% về 85,9 USD/thùng, trong khi giá xăng dầu trong nước được hỗ trợ bởi các biện pháp giảm thuế, phí. Hai yếu tố này có thể giúp doanh nghiệp giảm đồng thời chi phí tài chính và chi phí năng lượng, cải thiện biên lợi nhuận.

Nhóm sản xuất, công nghiệp, tiêu dùng, vận tải và một số tập đoàn đang triển khai những dự án quy mô lớn thuộc lĩnh vực ưu tiên được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%.

Trên thị trường chứng khoán, môi trường lãi suất thấp thường có lợi cho định giá cổ phiếu do làm giảm tỷ lệ chiết khấu dòng tiền và tăng sức hấp dẫn tương đối của tài sản rủi ro. Dòng tiền có thể tìm đến những nhóm cổ phiếu đã chiết khấu sâu gần đây như ngân hàng, chứng khoán, sản xuất, tiêu dùng và một số cổ phiếu bất động sản.

Tính đến 10h sáng 10/11, VN-Index tăng hơn 25 điểm (1,5%) lên 1.740 điểm.

Cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng 3.600 đồng lên 238.000 đồng/cp. Vinhomes (VHM) tăng 1.800 đồng lên 62.000 đồng/cp. HPG tăng 400 đồng lên 21.300 đồng/cp.

Theo chuyên gia Kirin, khi thanh khoản ngân hàng dồi dào hơn, chi phí huy động vốn có điều kiện ổn định, tạo dư địa để giảm lãi suất cho vay. Gần như toàn bộ 30 cổ phiếu trụ cột trong nhóm VN30 tăng giá.

Tuy nhiên, sự phục hồi sẽ không đồng đều mà phụ thuộc vào triển vọng lợi nhuận và sức khỏe tài chính của từng doanh nghiệp.

Nhìn tổng thể, hai động thái của NHNN đang tạo thêm cơ sở để chính sách giảm lãi suất đi vào thực tế. Nếu thanh khoản được duy trì, tỷ giá ổn định và dòng vốn chảy vào khu vực sản xuất, kinh doanh, đây có thể trở thành cú hích quan trọng cho doanh nghiệp trong những tháng cuối năm, đồng thời tạo nền tảng tài chính thuận lợi hơn cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.