Giá vàng tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9/2025. Trên thị trường quốc tế, vàng mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 3.800 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh, triển vọng lãi suất Fed ngày càng bất lợi.

Giá vàng thế giới lao dốc, SJC mất thêm nửa triệu đồng

Trong phiên giao dịch sáng 18/11 tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay có thời điểm hồi phục lên 3.890 USD/ounce. Tuy nhiên, lực mua nhanh chóng suy yếu. Đến 10h55, giá vàng giảm 1,6%, xuống còn 3.788 USD/ounce, thấp nhất kể từ cuối tháng 9/2025.

Đà giảm diễn ra sau khi vàng liên tiếp đánh mất các mốc quan trọng 4.000 USD và 3.900 USD/ounce. Diễn biến này có thể kích hoạt thêm hoạt động bán ra, đặc biệt từ những nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy hoặc mua ở vùng giá cao.

Trong nước, vàng miếng SJC giảm thêm 500.000 đồng/lượng, xuống 134,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Trước đó, mặt hàng này đã mất khoảng 3,5 triệu đồng/lượng trong tuần trước.

Vàng nhẫn tại một số thương hiệu lớn cũng giảm 500.000 đồng/lượng, xuống 133 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 137 triệu đồng/lượng chiều bán ra, sau khi mất khoảng 2,7 triệu đồng/lượng trong tuần trước.

Nguyên nhân chính gây sức ép lên vàng là đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh. Sáng 18/11, chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,14%, lên 103,62 điểm. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm ở mức 4,79%/năm, còn kỳ hạn 30 năm đứng tại 5,433%/năm.

Lợi suất cao khiến vàng, tài sản không sinh lãi, mất sức hấp dẫn so với trái phiếu chính phủ Mỹ. Đồng USD mạnh lên khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục củng cố xu hướng này. Doanh số bán lẻ tháng 10 tăng 0,2%, trong khi doanh số bán lẻ cốt lõi tăng 0,6%, cao hơn dự báo 0,4%. Sức tiêu dùng tương đối vững chắc khiến kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ suy giảm.

Giá vàng trong nước giảm sâu theo thế giới. Ảnh: Thạch Thảo

Fed và lợi suất trái phiếu tiếp tục là sức ép lớn

Triển vọng ngắn hạn của vàng chịu thêm sức ép khi thị trường gia tăng kỳ vọng Fed nâng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12/2026 được dự báo khoảng 96%.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis Alberto Musalem cho rằng Mỹ có thể cần thêm một số đợt tăng lãi suất trước mùa xuân năm 2027 để kiểm soát lạm phát. Quan điểm này làm gia tăng lo ngại về khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Nếu Fed tiếp tục nâng lãi suất, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể duy trì ở mức cao. Đây là bất lợi kép đối với vàng, vừa làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ, vừa thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển sang những tài sản có lợi suất hấp dẫn hơn.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa đủ tạo lực hỗ trợ rõ rệt cho giá vàng. Thông thường, bất ổn quân sự thúc đẩy nhu cầu trú ẩn. Tuy nhiên, nếu xung đột khiến giá dầu tăng, áp lực lạm phát có thể quay trở lại, buộc Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Khi đó, tác động từ đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể lấn át nhu cầu mua vàng trú ẩn.

Ở chiều ngược lại, giá dầu giảm trong sáng 18/11 đem lại tín hiệu tích cực. Dầu WTI giảm 1,2%, xuống dưới 85 USD/thùng, trong khi Brent giảm 0,6%, còn 92,6 USD/thùng. Nếu xu hướng này kéo dài, áp lực lạm phát có thể dịu bớt, qua đó giảm sức ép buộc Fed tăng lãi suất và tạo điều kiện để vàng ổn định.

Một điểm tựa khác là hoạt động mua vàng của SPDR Gold Trust. Bất chấp giá vàng liên tục suy yếu, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới vẫn mua ròng 2,6 tấn trong phiên gần nhất, nâng lượng nắm giữ lên 1.048,7 tấn. Điều này cho thấy một bộ phận nhà đầu tư tổ chức vẫn duy trì niềm tin vào triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Về kỹ thuật, theo Kitco, xu hướng chủ đạo của vàng trên khung tuần vẫn là giảm. Giá đang vận động trong vùng thoái lui dài hạn 3.707-4.069 USD/ounce. Nếu không giữ được vùng hỗ trợ quanh 3.800 USD/ounce, vàng có nguy cơ lùi sâu về 3.707 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed sẽ là thông tin quan trọng được giới đầu tư theo dõi. Quan điểm cứng rắn có thể kích hoạt thêm một đợt bán tháo, trong khi tín hiệu thận trọng hơn về lãi suất có thể giúp vàng hồi phục nhờ hoạt động mua bù vị thế bán.

Tại Việt Nam, tỷ giá USD/VND tăng phần nào hạn chế mức giảm quy đổi của vàng thế giới. Sáng 18/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.656 đồng/USD, tăng 4 đồng so với phiên trước; tỷ giá USD trên thị trường tự do vượt 26.100 đồng/USD.

Tuy nhiên, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, khoảng 16,3 triệu đồng/lượng theo tỷ giá tự do. Cùng với khoảng cách mua - bán phổ biến 3-4,2 triệu đồng/lượng khiến người mua phải đối mặt với rủi ro lớn nếu giá tiếp tục đi xuống.

Vì vậy, dù triển vọng dài hạn của vàng chưa hoàn toàn mất đi, nguy cơ xuất hiện thêm những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn hiện hữu. Diễn biến quanh ngưỡng 3.800 USD/ounce và tín hiệu chính sách từ Fed là rất quan trọng.