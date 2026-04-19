Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trong đợt đôn đốc, giám sát việc thực hiện nguồn cung và dự trữ lưu thông xăng dầu từ ngày 11–31/3, cơ quan này đã làm việc với 26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Qua các buổi làm việc, cơ quan chức năng đã phát hiện, tiến hành xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 thương nhân đầu mối xăng dầu, gồm: Công ty CP vật tư xăng dầu Hải Dương; Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (PVOIL); Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Long Petro.

Các doanh nghiệp này không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì dự trữ thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Cơ quan chức năng kiểm tra tình trạng kinh doanh xăng dầu. Ảnh: QLTT

Ngoài các trường hợp đã bị xử phạt, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục làm việc với 5 thương nhân đầu mối khác có dấu hiệu vi phạm liên quan đến mức dự trữ tối thiểu. Trong đó, có trường hợp xuất hiện dấu hiệu găm hàng, cơ quan chức năng đang được tập trung xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định và an ninh năng lượng trong nước.