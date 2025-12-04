Chiều nay (4/12), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Cụ thể, so với cách đây 7 ngày, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh tăng 451 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.460 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 534 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.822 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 420 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán không cao hơn 18.380 đồng/lít.

Giá xăng được điều chỉnh tăng. Ảnh: Nam Khánh

Giá dầu hỏa không cao hơn 18.893 đồng/lít, giảm 580 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Còn giá dầu mazut giảm 52 đồng/kg so với giá cơ sở hành, giá bán không cao hơn 13.436 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng trong nước đã đảo chiều tăng sau 2 lần giảm liên tiếp.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 27/11), giá xăng được điều chỉnh giảm từ 519-533 đồng/lít.

Giá các loại dầu (ngoại trừ dầu mazut) giảm nhiều hơn. Trong đó, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm tới 1.026 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 815 đồng/lít. Còn giá dầu mazut hạ 250 đồng/kg.