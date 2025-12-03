Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua ghi nhận những phiên tăng - giảm đan xen, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước hàng loạt yếu tố trái chiều liên quan đến địa chính trị và chính sách nguồn cung.

Tính chung cả tuần trước, giá dầu thế giới tăng khoảng 1%. Tuy nhiên, tháng 11 đánh dấu tháng giảm thứ tư liên tiếp. Đây là chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2023, khi lo ngại nguồn cung toàn cầu gia tăng tiếp tục gây áp lực lên giá dầu.

Ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần (1/12), giá dầu thế giới tăng 1% do chịu tác động từ các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, việc Mỹ cảnh báo đóng cửa không phận Venezuela và quyết định của OPEC giữ nguyên mức sản lượng dầu thô của toàn nhóm đến hết tháng 12/2026.

Phiên giao dịch 2/12, giá dầu thế giới đảo chiều giảm hơn 1%, khi giới đầu tư cân nhắc những hy vọng mong manh về hòa bình Nga - Ukraine trước những lo ngại về dư cung.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (3/12), giá dầu thế giới biến động trái chiều trong biên độ hẹp. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h55' ngày 3/12 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 62,45 USD/thùng, giảm 1,14%. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 0,05%, lên mức 58,67 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai có khả năng được điều chỉnh tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (4/12).

Dựa trên diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu dự đoán giá xăng trong nước vào ngày mai có thể được điều chỉnh tăng, còn giá bán lẻ các loại dầu giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai sẽ tăng từ 570-600 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 430 đồng/lít. Giá dầu hỏa có thể hạ 570 đồng/lít. Còn giá dầu mazut sẽ giảm 20 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ quay đầu tăng sau 2 lần được điều chỉnh giảm liên tiếp.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 27/11), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh giảm 533 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 20.009 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 519 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.288 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 1.026 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.800 đồng/lít. Còn giá dầu hỏa được điều chỉnh giảm 815 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.473 đồng/lít.