Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay.

Xăng E5RON92 không cao hơn 23.744 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON95-III 495 đồng/lít. Xăng E10RON95-III không cao hơn 24.239 đồng/lít, tăng 965 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.. Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 28.485 đồng/lít, tăng 742 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 18.157 đồng/kg, tăng 516 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài Chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 500 đồng/lít với xăng sinh học.

Như vậy, giá xăng đã được điều chỉnh tăng lần thứ 2 liên tiếp.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 3/9), giá xăng E10RON95-III tăng 672 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 23.274 đồng/lít.

Giá xăng được điều chỉnh tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá xăng E5RON92 cũng tăng 723 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.486 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 341 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.743 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut hạ 499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.641 đồng/lít.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, trong tuần trước, giá dầu tăng mạnh. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent tăng 7,6%, trong khi giá dầu WTI đắt thêm gần 10%.

Từ đầu tuần này đến phiên giao dịch hôm qua (10/9), giá dầu thế giới tiếp đà tăng cao khi xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông đồng thời gây sức ép lên lạm phát và chi phí năng lượng toàn cầu.

Giá dầu Brent đã tăng hơn 65% kể từ đầu năm, hiện vượt mốc 100 USD/thùng. Còn giá dầu thô WTI của Mỹ cũng vượt 95 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 6.