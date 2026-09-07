Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (7/9), giá dầu thế giới tiếp tục đi lên, theo đà tăng mạnh vào tuần trước.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h53' ngày 7/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 96,86 USD/thùng, tăng 0,6% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 92,17 USD/thùng, tăng 0,75% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới biến động mạnh trong tuần qua, trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị.

Giá dầu quốc tế trong tuần trước tăng mạnh sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công quân sự, làm dấy lên lo ngại xung đột kéo dài có thể gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Cùng với đó, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu, hoạt động tại nhiều nhà máy lọc dầu trên thế giới, đặc biệt tại Trung Đông và Nga bị ảnh hưởng, cũng khiến giá dầu tăng nhanh.

Tính chung trong tuần trước, giá dầu Brent tăng 7,6%, trong khi giá dầu WTI đắt thêm gần 10%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 96,28 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 91,48 USD/thùng.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng từ tuần trước. Ảnh: Thạch Thảo

Giá dầu thế giới ở tuần này được dự báo biến động mạnh và có xu hướng tăng, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trước diễn biến xung đột quân sự leo thang, Citibank nâng dự báo giá dầu Brent bình quân quý III lên mức 86 USD/thùng, từ mức 80 USD/thùng trước đó. Ngân hàng này cho rằng quá trình khôi phục hoạt động bình thường tại eo biển Hormuz có thể kéo dài hơn dự kiến.

Các chuyên gia của Ngân hàng ANZ cũng nâng dự báo ngắn hạn đối với giá dầu Brent lên 95 USD/thùng, đồng thời cảnh báo giá dầu có thể tiếp tục tăng nếu căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (7/9) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 3/9, giá xăng E10RON95-III tăng 672 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 23.274 đồng/lít.

Giá xăng E5RON92 cũng tăng 723 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.486 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 341 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.743 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut hạ 499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.641 đồng/lít.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.