Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 8/9 tiếp tục đi lên. Giá dầu Brent đã vượt mốc 97 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 8/9, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,92%, lên mức 97,92 USD/thùng, mức đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 23/7. Trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,7%, lên mức 93,03 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 4/6.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (9/9), giá dầu WTI vẫn tiếp đà tăng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h ngày 9/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 97,92 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 94,55 USD/thùng, tăng 1,03% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tiếp tục đi lên sau khi lực lượng Houthi tại Yemen do Iran hậu thuẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số thành phố và cơ sở năng lượng của Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào ngày mai. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo một số nguồn tin, ngày 8/9, lực lượng Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 4 thành phố ở miền nam Saudi Arabia, khiến 73 người bị thương và gây cháy tại một số cơ sở dầu mỏ.

Các cuộc tấn công mới nhất được đánh giá là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại nguồn cung năng lượng của Trung Đông tiếp tục bị ảnh hưởng, qua đó gây thêm sức ép đối với nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu đã phần nào bị hạn chế do lo ngại giá nhiên liệu cao sẽ làm gia tăng lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất. Điều này có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (10/9).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (9/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 3/9, giá xăng E10RON95-III tăng 672 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 23.274 đồng/lít.

Giá xăng E5RON92 cũng tăng 723 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.486 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 341 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.743 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut hạ 499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.641 đồng/lít.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu hôm nay 8/9: Thế giới tăng cao, trong nước chờ điều chỉnh Giá xăng dầu hôm nay (8/9) trên thị trường thế giới tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 tuần. Trong nước, giá xăng dầu duy trì ở mức thấp và đang chờ điều chỉnh.



