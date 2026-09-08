Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 7/9 tiếp đà tăng, lên mức cao nhất trong vòng 6 tuần.

Chốt phiên giao dịch 7/9, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,75%, ở mức 97 USD/thùng. Trong phiên này, có thời điểm giá dầu Brent lên mức 98,06 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 24/7.

Còn giá dầu thô WTI của Mỹ kết phiên 7/9 lên mức 92,27 USD/thùng. Giá dầu WTI trong phiên này có thời điểm lên mức 93,29 USD/thùng, cũng là mức cao nhất kể từ ngày 24/7.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (8/9), giá dầu WTI tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h07' ngày 8/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 97 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 92,51 USD/thùng, tăng 1,13% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng cao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu từ khu vực bị gián đoạn nghiêm trọng hơn.

Giá xăng dầu trong nước chờ điều chỉnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Iran, nhằm vào các tàu thuyền đi lại ở eo biển Hormuz và các khu vực khác, vẫn tiếp tục xảy ra.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho hay, hôm 5/9, lực lượng Mỹ đã tấn công 3 tàu chở dầu của Iran, trong đó có 1 tàu ngoài khơi đảo Kharg, gần trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran.

Trong khi đó, hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, họ đã nhắm mục tiêu vào 3 tàu chở dầu đang di chuyển qua các tuyến đường trái phép ở eo biển Hormuz, cũng như 3 tàu khác của Mỹ ở các khu vực khác.

Theo Reuters, các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran tiếp tục khiến hoạt động vận chuyển năng lượng trong khu vực chịu sức ép.

Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn chưa bình thường trở lại. Đây là tuyến vận tải từng đảm nhiệm vận chuyển khoảng 1/5 dòng chảy dầu toàn cầu.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy, trung bình mỗi ngày có 10 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz trong 10 ngày qua, mức thấp nhất kể từ tháng 5.

Về phía Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+), tại cuộc họp diễn ra vào ngày 6/9, các quốc gia thành viên của tổ chức này đã quyết định giữ nguyên chính sách sản lượng dầu trong tháng 10. Nhóm này cho biết cần thống nhất hạn ngạch sản lượng mới trước khi đưa ra quyết định về các bước tiếp theo.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (8/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 3/9, giá xăng E10RON95-III tăng 672 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 23.274 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5RON92 tăng 723 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.486 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 341 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.743 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut hạ 499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.641 đồng/lít.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.