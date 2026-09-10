Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 9/9 tăng mạnh. Giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên trong 6 tuần.

Đóng cửa phiên giao dịch 9/9, giá dầu Brent tăng 3,36%, lên mức 101,2 USD/thùng. Trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 3,25%, lên mức 96,05 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (10/9), giá dầu WTI tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h04' ngày 10/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 101,2 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 97,12 USD/thùng, tăng 1,11% so với phiên liền trước.

Giá dầu Brent đã tăng hơn 65% kể từ đầu năm. Trong khi đó, giá dầu thô WTI cũng vượt 95 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 6.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: Thạch Thảo

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông, đồng thời gây sức ép lên lạm phát và chi phí năng lượng toàn cầu.

Quân đội Mỹ ngày 8/9 thông báo đã phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran nhằm đáp trả việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khi lực lượng này bị cáo buộc sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công một tàu chiến Mỹ.

Ngay sau đó, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu Mỹ và một căn cứ có lực lượng Mỹ tại Jordan.

Lực lượng Houthi, được Iran hậu thuẫn tại Yemen, cũng mở các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia, khiến một số giàn khoan dầu bốc cháy, làm dấy lên nguy cơ gián đoạn nguồn cung trên diện rộng tại khu vực vùng Vịnh.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, chiều nay (10/9), liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ xăng E10RON95-III không cao hơn 23.274 đồng/lít. Giá xăng E5RON92 không cao hơn 22.486 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.743 đồng/lít. Còn giá dầu mazut không cao hơn 17.641 đồng/lít.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.