Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 31/8 tăng khá mạnh. Giá dầu Brent vượt mốc 90 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 31/8, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 2,71%, lên mức 90,49 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 2,83%, lên 85,76 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (1/9), giá dầu WTI tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h16' ngày 1/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 90,49 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 86,46 USD/thùng, tăng 0,82% so với phiên liền trước.

Giá xăng dầu trong nước chờ điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Giá dầu quốc tế tăng sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công quân sự, làm dấy lên lo ngại xung đột kéo dài có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ "đánh mạnh" sau khi Iran phóng tên lửa vào hai căn cứ không quân của Mỹ tại Jordan, nhằm đáp trả cuộc tấn công của Washington vào đảo Larak của Iran.

Ngày 30/8, ông Donald Trump đăng trên mạng xã hội cho biết đảo Kharg - trung tâm năng lượng của Iran - đang bị "thổi bay thành từng mảnh". Bài đăng kèm theo 1 video mà Reuters cho rằng nhiều khả năng được tạo ra bằng công nghệ AI nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Nhưng Iran đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump, khẳng định đảo Kharg không bị tấn công và các hoạt động khai thác dầu mỏ tại đây vẫn diễn ra bình thường.

Trong khi đó, các bên trung gian đang tìm cách đạt thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz. Song đàm phán hiện chưa đạt tiến triển.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (1/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 27/8, giá xăng E5RON92 giảm 70 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.763 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III hạ 66 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.602 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S giảm 459 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.084 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh tăng 451 đồng/kg, giá bán không cao hơn 18.140 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.