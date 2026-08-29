Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (28/8) giảm nhẹ.

Kết thúc phiên giao dịch 28/8, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 88,1 USD/thùng, hạ 0,47% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI chốt phiên ở mức 83,4 USD/thùng, giảm 0,16%.

Giá dầu thế giới đi xuống khi giới đầu tư thận trọng đánh giá những tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát.

Ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cho biết, sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh về khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay để kiềm chế lạm phát, giá dầu tiếp tục giảm.

Cùng với đó, thị trường cũng chịu tác động từ những đồn đoán về khả năng đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp. Ảnh: Thạch Thảo

Các bên trung gian đang tăng cường nỗ lực để mở lại eo biển Hormuz. Thủ tướng Quatar ngày 27/8 đã gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Iran tại Tehran, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục lại tình trạng vận tải thông thoáng như trước chiến sự.

Iran đang lập danh sách các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz sau khi các bên trung gian là Pakistan và Qatar đề nghị Tehran đưa ra những điều kiện này.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của hãng theo dõi hoạt động vận tải hàng hải Kpler, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp. Chỉ có 7 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz trong ngày 27/8, thấp hơn mức trung bình 10 ngày gần nhất.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (29/8) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 27/8, giá xăng E5RON92 giảm 70 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.763 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III hạ 66 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.602 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel 0.05S giảm 459 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.084 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 451 đồng/kg, giá bán không cao hơn 18.140 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên quan đến nguồn cung xăng dầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương, chủ động nguồn cung xăng dầu, thực hiện việc dự trữ xăng dầu phù hợp, bảo đảm cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo sản lượng, thời gian đã ký kết giữa các bên.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao và kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng quý đã đăng ký với Bộ Công Thương, giao nhận hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết, chủ động nguồn cung xăng dầu, thực hiện việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh (từ đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ).

Bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện vận tải, chủ động phương án điều tiết nguồn hàng linh hoạt giữa các địa bàn, tuyến đường trọng điểm, khu du lịch, cửa ngõ đô thị lớn. Chỉ đạo các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hệ thống đại lý/nhượng quyền duy trì bán hàng liên tục 24/24 giờ hoặc theo đúng khung giờ đã đăng ký, niêm yết; nghiêm cấm mọi hành vi găm hàng chờ tăng giá, cắt giảm lượng bán, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương.

Chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận rủi ro trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để đảm bảo không bị gián đoạn việc cung ứng xăng dầu cho thị trường; bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục cho thị trường.