Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (31/8), giá dầu thế giới đảo chiều đi lên, sau khi giảm mạnh vào tuần trước.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h15' ngày 31/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 89,66 USD/thùng, tăng 1,77% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 84,78 USD/thùng, tăng 1,65% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu thế giới biến động mạnh, với 4 phiên giảm và 1 phiên tăng. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent giảm hơn 5% còn giá dầu WTI hạ hơn 4%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 88,1 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 83,4 USD/thùng.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã bước sang tháng thứ 6. Các nhà giao dịch đang theo dõi khi dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz - nơi từng đảm nhận vận chuyển 1/5 nguồn cung dầu của thế giới trước chiến tranh - có sự phục hồi không ổn định.

Việc vận chuyển dầu qua tuyến đường thủy quan trọng này vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo dữ liệu của hãng theo dõi hoạt động vận tải hàng hải Kpler, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp. Chỉ có 7 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz trong ngày 27/8, thấp hơn mức trung bình trong 10 ngày gần nhất.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm từ tuần trước. Ảnh: Thạch Thảo

Trong khi đó, eo biển Bab el-Mandeb - một điểm nghẽn hàng hải quan trọng khác - đã chứng kiến 17 tàu chở hàng đi qua, trong đó có 6 tàu vào và 11 tàu ra.

Theo nhà phân tích Janiv Shah của Rystad, giá dầu có thể thay đổi khi lượng dầu xuất khẩu ra khỏi eo biển Hormuz tăng lên. Điều đó sẽ cho phép các nhà máy lọc dầu châu Á tăng cường tiêu thụ dầu.

Theo ước tính của Goldman Sachs, tổng lượng xuất khẩu dầu từ khu vực Vùng Vịnh hiện đạt 15-16 triệu thùng/ngày. Tuy thấp hơn 7-8 triệu thùng/ngày so với thời điểm trước xung đột nhưng lượng xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh đã phục hồi mạnh mẽ, cao hơn 5-6 triệu thùng/ngày so với mức đáy thiết lập hồi tháng 3 vừa qua.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (31/8) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 27/8, giá xăng E5RON92 giảm 70 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.763 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III hạ 66 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.602 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel 0.05S giảm 459 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.084 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh tăng 451 đồng/kg, giá bán không cao hơn 18.140 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.