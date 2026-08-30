Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này ghi nhận tuần biến động mạnh, với 4 phiên giảm và 1 phiên tăng.

Trong phiên giao dịch đầu tuần (24/8), giá dầu thế giới giảm hơn 2%, khi nhà đầu tư bán ra để chốt lời sau đợt tăng mạnh gần đây, trong khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran không tác động nhiều đến thị trường.

Giá dầu quốc tế tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch 25/8 khi các nhà giao dịch không mấy lo ngại trước chiến dịch trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Giới phân tích cho rằng các biện pháp gây sức ép kinh tế ít có khả năng làm gián đoạn nguồn cung dầu hơn so với việc xung đột quân sự leo thang.

Ở phiên giao dịch 26/8, giá dầu thế giới tiếp tục giảm, khi nhà đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz, trong khi lượng dầu thô tồn kho tại Mỹ tăng ít hơn dự kiến cũng tác động đến thị trường.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch 27/8, giá dầu thế giới đảo chiều tăng 2% sau khi tờ The Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn quay lại các điều khoản trong bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6 năm nay.

Giá xăng dầu trong nước trải qua tuần giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Đến phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (28/8), giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ khi giới đầu tư thận trọng đánh giá những tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát. Cùng với đó, thị trường cũng chịu tác động từ những đồn đoán về khả năng đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz.

Tính chung trong tuần này, giá dầu Brent giảm hơn 5% còn giá dầu WTI hạ hơn 4% so với mức chốt của tuần trước.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 88,1 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết tuần ở mức 83,4 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá bán của hầu hết các loại xăng dầu (trừ dầu mazut) trong tuần này đều được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, theo kỳ điều hành ngày 27/8, giá xăng E5RON92 giảm 70 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.763 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III hạ 66 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.602 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel 0.05S giảm 459 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.084 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 451 đồng/kg, giá bán không cao hơn 18.140 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với một số quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.