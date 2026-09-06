Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này ghi nhận tuần tăng mạnh trong bối cảnh Mỹ và Iran nối lại các cuộc giao tranh quân sự.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tuần này (31/8), giá dầu thế giới tăng hơn 2,5%, sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công quân sự, làm dấy lên lo ngại xung đột kéo dài có thể gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá dầu quốc tế tiếp tục tăng khoảng 5% trong phiên giao dịch 1/9, lên mức cao nhất trong 5 tuần qua, khi giới đầu tư lo ngại nguồn cung năng lượng từ Trung Đông có thể tiếp tục gián đoạn sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn.

Tới phiên giao dịch 2/9, giá dầu thế giới tiếp đà đi lên, tăng 1%, khi các cuộc tấn công quân sự mới giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn.

Giá xăng tuần này được điều chỉnh tăng. Ảnh: Tuấn Hùng

Ở phiên giao dịch 3/9, giá dầu trên thị trường quốc tế biến động trái chiều trong biên độ hẹp trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng cùng triển vọng hòa bình Nga - Ukraine.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (4/9), giá dầu thế giới tăng nhẹ. Đáng chú ý, trong phiên này, giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ đã lên mức cao kỷ lục.

Như vậy, trong tuần này, giá dầu thế giới trải qua 4 phiên tăng và 1 phiên biến động trái chiều trong biên độ hẹp.

Tính chung trong tuần này, giá dầu Brent tăng 7,6%, còn giá dầu WTI đắt thêm gần 10% so với mức chốt của tuần trước.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 96,28 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết tuần ở mức 91,48 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu tuần này được điều chỉnh theo hướng xăng tăng, dầu giảm.

Cụ thể, theo kỳ điều hành ngày 3/9, giá xăng E10RON95-III tăng 672 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 23.274 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5RON92 tăng 723 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.486 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 341 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.743 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut hạ 499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.641 đồng/lít.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.