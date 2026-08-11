Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 10/8 tăng mạnh. Giá dầu Brent hướng mốc 90 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 10/8, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 4,99%, lên mức 87,72 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 5,05%, lên mức 82,13 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (11/8), giá dầu WTI quay đầu giảm nhẹ.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h25' ngày 11/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 87,72 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 82,04 USD/thùng, giảm 0,11% so với phiên liền trước.

Giá xăng dầu trong nước sắp điều chỉnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi Iran và Mỹ đưa ra các yêu cầu bồi thường đối với nhau, làm giảm triển vọng đạt thỏa thuận nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước khi cuộc xung đột ở Trung Đông bắt đầu vào cuối tháng 2.

Iran tuyên bố Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran, đồng thời Mỹ phải đáp ứng một số yêu cầu trước khi tuyến đường thủy quan trọng này có thể mở cửa trở lại.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran phải bồi thường cho “tất cả những người mà họ đã làm thiệt mạng và làm bị thương nặng”.

Hiện Iran và Mỹ không tiến hành đàm phán. Ngày 9/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho hay Tehran sẽ không bắt đầu đàm phán khi Washington vẫn vi phạm thỏa thuận tạm thời mà hai nước đã ký kết hồi tháng 6.

Bên cạnh đó, nguồn cung dầu còn bị ảnh hưởng sau khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố họ đã tấn công nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco tại thành phố Jizan, Saudi Arabia vào ngày 9/8.

Reuters đưa tin, Saudi Aramco đã hoãn thời điểm khởi động lại nhà máy lọc dầu công suất 400.000 thùng/ngày đến ngày 30/8, sau khi cơ sở này hứng chịu hai cuộc tấn công của lực lượng Houthi trong những tuần gần đây.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (11/8) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 6/8, giá xăng E10 giảm 535 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.324 đồng/lít. Giá xăng E5 cũng hạ 660 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.728 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.544 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut hạ 87 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.