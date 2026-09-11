Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế tăng mạnh trong phiên giao dịch 10/9. Cả giá dầu Brent và dầu WTI đều đã vượt 100 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 10/9, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 6,34%, lên 107,6 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI tăng 6,69%, lên mức 102,48 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (11/9), giá dầu WTI tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h56' ngày 11/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 107,6 USD/thùng. Còn giá dầu WTI lên mức 104,2 USD/thùng, tăng 1,7% so với phiên liền trước.

Giá của cả hai loại dầu chuẩn đều đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 19/5 và ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong gần hai tháng qua.

Giá dầu thế giới tăng nhanh sau khi có thêm nhiều vụ tấn công tàu chở dầu tại Trung Đông, khiến thị trường lo ngại nguồn cung dầu vốn đang hạn hẹp có thể tiếp tục bị gián đoạn.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt đi lên từ chiều qua. Ảnh: Thạch Thảo

Iran cho biết đã tấn công 10 tàu chở dầu gần eo biển Hormuz vào ngày 9/9, sau khi Mỹ tấn công 5 tàu chở dầu của nước này. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định sẽ tăng cường đáp trả nếu Mỹ thực hiện thêm các cuộc tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể tấn công khu vực núi Pickaxe của Iran, đồng thời kêu gọi Tehran cần thận trọng. Ông cũng cho hay cuộc chiến có thể kéo dài qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới.

Trong khi đó, lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát thành phố cảng Mocha của Yemen vào ngày 10/9, làm gia tăng mối đe dọa đối với hoạt động vận tải trên Biển Đỏ.

Hoạt động hàng hải tại khu vực vùng Vịnh vẫn bị hạn chế do các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu gia tăng trong những ngày gần đây.

Các chuyên gia nhận định, các cuộc tấn công từ Yemen nhằm vào cơ sở năng lượng của Arab Saudi đang làm gia tăng rủi ro đối với thị trường dầu mỏ. Hiện mối đe dọa không còn giới hạn ở Iran hay eo biển Hormuz mà nguy cơ lan sang các tuyến xuất khẩu, cơ sở sản xuất dầu và hạ tầng năng lượng khác trong khu vực.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (10/9).

Theo đó, tại kỳ điều hành 10/9, giá bán của các loại xăng dầu đều được điều chỉnh tăng so với kỳ điều hành liền trước.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.744 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng tăng 965 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 742 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.485 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 18.157 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành 10/9, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 500 đồng/lít với xăng sinh học.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 10/9 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 30.003 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 28.337 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào là 48.216 đồng/lít; ở Trung Quốc là 32.879 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); còn tại Việt Nam là 24.239 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 30.669 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 33.218 đồng/lít; tại Lào là 40.176 đồng/lít; ở Trung Quốc là 29.824 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); trong khi tại Việt Nam là 28.485 đồng/lít.