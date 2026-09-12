Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (11/9) quay đầu đi xuống sau nhiều ngày tăng liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch 11/9, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 104,6 USD/thùng, giảm 2,81% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI chốt phiên ở mức 100 USD/thùng, hạ 2,37%.

Giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống trong phiên giao dịch cuối tuần sau khi tờ Financial Times đưa tin, các bộ trưởng ngoại giao một số nước Trung Đông đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận tạm thời với Iran nhằm duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. Những tín hiệu này phần nào làm giảm lo ngại về khả năng nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn.

Trong phiên giao dịch 10/9, giá dầu Brent và WTI đều tăng hơn 6% sau khi các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền trong khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang.

Tuy giảm khá mạnh trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần nhưng tính chung trong cả tuần này, giá dầu thế giới tăng hơn 8%.

Giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp. Ảnh: Tuấn Hùng

Giá dầu thế giới tuần này tăng mạnh do các cuộc tấn công dọc theo các tuyến đường vận chuyển ở Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Rủi ro đối với hoạt động vận tải dầu vẫn ở mức cao. Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm xuống còn 7 tàu trong ngày 11/9, thấp hơn mức trung bình 10 ngày là 15 tàu. Tuyến hàng hải này trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra đã đảm nhận vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng cho toàn thế giới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (12/9) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 10/9, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.744 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III cũng tăng 965 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 742 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.485 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 18.157 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.