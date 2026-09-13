Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này ghi nhận tuần biến động mạnh, với 4 phiên tăng và 1 phiên giảm.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tuần này (7/9), giá dầu thế giới tăng hơn 1%, lên mức cao nhất trong 6 tuần, sau khi Iran tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ bằng việc nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Trung Đông, làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu từ khu vực bị gián đoạn nghiêm trọng hơn.

Giá dầu quốc tế tiếp tục tăng gần 1% trong phiên giao dịch 8/9, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen được cho là do Iran hậu thuẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số thành phố và cơ sở năng lượng của Saudi Arabia - quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới. Song đà tăng của giá dầu trong phiên này đã phần nào bị hạn chế do lo ngại giá nhiên liệu cao sẽ làm gia tăng lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất.

Tới phiên giao dịch 9/9, giá dầu thế giới tiếp đà đi lên, tăng gần 4%, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông, đồng thời gây sức ép lên lạm phát và chi phí năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước ghi nhận tuần tăng. Ảnh: Thạch Thảo

Ở phiên giao dịch 10/9, giá dầu trên thị trường quốc tế tăng tiếp hơn 6%, cả hai loại dầu chuẩn là dầu Brent và dầu WTI đều đã vượt mốc 100 USD/thùng, sau khi có thêm nhiều vụ tấn công tàu chở dầu tại Trung Đông.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (11/9), giá dầu thế giới quay đầu giảm gần 3%, sau khi tờ Financial Times đưa tin, các bộ trưởng ngoại giao một số nước Trung Đông đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận tạm thời với Iran nhằm duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Tính chung trong tuần này, giá dầu thế giới tăng hơn 8% so với mức chốt của tuần trước, cả hai loại dầu chuẩn đều vượt mốc 100 USD/thùng.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 104,6 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết tuần ở mức 100 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu tuần này đều được điều chỉnh tăng khá mạnh.

Cụ thể, theo kỳ điều hành ngày 10/9, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.744 đồng/lít.

Gá xăng E10RON95-III cũng tăng 965 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.239 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 742 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.485 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 18.157 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.