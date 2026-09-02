Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 1/9 tăng mạnh, lên mức cao nhất trong hơn 1 tháng. Giá dầu Brent tiến sát mốc 95 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 1/9, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 4,6%, lên 94,65 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 5,2%, lên mức 90,22 USD/thùng. Đây là mức giá cao nhất của cả 2 loại dầu tiêu chuẩn trong 5 tuần qua.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (2/9), giá dầu WTI tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h47' ngày 2/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 94,65 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 90,77 USD/thùng, tăng 0,61% so với phiên liền trước.

Giá dầu tăng mạnh khi giới đầu tư lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng từ khu vực Trung Đông sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn.

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran, làm dấy lên lo ngại về cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước có thể tiếp tục leo thang, thay vì chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Ông Donald Trump cảnh báo Washington sẽ đáp trả mạnh tay với các cuộc tấn công mới từ Tehran.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào ngày mai. Ảnh: Thạch Thảo

Phía Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn và cảnh báo có thể ngăn hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực vùng Vịnh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 1/9 tuyên bố rằng Iran sẽ ngay lập tức đáp trả nếu Mỹ có hành động tấn công trở lại.

Trong khi đó, những nỗ lực của các bên trung gian, bao gồm Qatar và Oman, nhằm dàn xếp một thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu trước khi chiến tranh nổ ra vào cuối tháng 2, cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả.

Không chỉ nguồn cung dầu thô, hoạt động của nhiều nhà máy lọc dầu, đặc biệt tại Trung Đông và Nga, cũng chịu ảnh hưởng khi giao tranh giữa Mỹ và Iran tái diễn, khiến giá dầu diesel tăng mạnh.

Giá dầu diesel kỳ hạn trong phiên giao dịch 1/9 tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong 52 tháng, sau khi tăng 51% trong 10 tuần qua. Đà tăng này đẩy chênh lệch giữa giá dầu diesel và dầu thô lên mức kỷ lục khoảng 107 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (3/9).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (2/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 27/8, giá xăng E5RON92 giảm 70 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.763 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III hạ 66 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.602 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S giảm 459 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.084 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh tăng 451 đồng/kg, giá bán không cao hơn 18.140 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.