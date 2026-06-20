Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (ngày 19/6).

Kết thúc phiên giao dịch 19/6, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,53%, lên mức 80,38 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 1,23%, lên mức 77,54 USD/thùng.

Dù tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần nhưng giá dầu vẫn giảm khoảng 8% trong cả tuần, khi thị trường đánh giá lại triển vọng của thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sau khi các cuộc đàm phán dự kiến bị hủy bỏ.

Bộ Ngoại giao Iran mới đây cho hay, cuộc gặp dự kiến giữa quan chức Iran và Mỹ tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 đã bị hoãn lại. Tehran cho rằng, cuộc gặp không còn cấp thiết sau khi hai bên đã ký kết điện tử bản ghi nhớ về việc chấm dứt xung đột và cho biết các cuộc đàm phán mới có thể được tổ chức trong những ngày tới.

Thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon đã chính thức có hiệu lực từ 16 giờ ngày 19/6 (theo giờ địa phương), làm gia tăng kỳ vọng hoạt động xuất khẩu dầu mỏ tại khu vực vùng Vịnh sẽ từng bước được khôi phục.

Giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi hàng hải MarineTraffic, có ít nhất 4 tàu chở dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đã đi vào eo biển Hormuz vào ngày 19/6, hướng tới các cảng vùng Vịnh của Iraq.

Song nguy cơ gián đoạn vận tải vẫn hiện hữu khi Iran phát tín hiệu tăng cường kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Truyền hình nhà nước Iran thông tin, các tàu thuyền phải phối hợp hành trình với lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Trong thông báo gửi tới ngành hàng hải trong vòng 24 giờ qua, Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran cho biết, không tàu nào được phép đi qua eo biển Hormuz nếu không có giấy phép đi qua hợp lệ do cơ quan này cấp.

Hormuz vẫn là điểm then chốt của thị trường năng lượng toàn cầu. Khoảng 1/5 lượng dầu và LNG của thế giới hiện được vận chuyển qua tuyến hàng hải này. Song nhiều chuyên gia nhận định quá trình khôi phục hoàn toàn dòng chảy dầu mỏ và sản lượng khai thác sau thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran được dự báo có thể mất vài tháng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (20/6) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 18/6, xăng E5 RON92 có giá không cao hơn 20.126 đồng/lít, giảm 1.206 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III không cao hơn 20.753 đồng/lít, hạ 1.307 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.534 đồng/lít, giảm 2.343 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.680 đồng/kg, giảm 1.928 đồng/kg.

Kể từ khi xung đột ở khu vực Trung Đông xảy ra (28/2) đến nay, giá xăng dầu biến động mạnh chưa từng có.

Ở nước ta, cơ quan điều hành đã điều chỉnh giá xăng dầu tới 24 lần - tần suất điều chỉnh chưa từng có trong lịch sử - theo xu hướng giá liên tục tăng và lập đỉnh lịch sử vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, rồi giảm mạnh sau đó.

Đến nay, giá xăng E5 RON92 đã giảm 9.988 đồng/lít từ mức đỉnh 30.114 đồng/lít ghi nhận ngày 24/3. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm mạnh 10.667 đồng/lít so với mức đỉnh ngày 23/4. Trong khi giá dầu diesel từ mức đỉnh 44.788 đồng/lít (ngày 3/4), nay đã giảm 21.254 đồng/lít.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương cập nhật ngày 18/6, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có chung đường biên giới.