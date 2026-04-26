Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới tuần này tăng mạnh do căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang, trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (20/4), giá dầu thế giới tăng khoảng 6% khi những bất ổn liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran và eo biển Hormuz gia tăng.

Đến phiên giao dịch 21/4, giá dầu thế giới tiếp tục tăng khoảng 3% sau khi Iran cho biết chưa đưa ra quyết định về việc tham gia đàm phán hòa bình với Mỹ, trong khi nguồn cung vẫn bị thắt chặt khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ.

Tới phiên giao dịch 22/4, giá dầu thế giới lại tăng gần 4% khi thị trường đón nhận thông tin tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tại Mỹ sụt giảm mạnh ngoài dự báo.

Ảnh: Nguyễn Huế

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch 23/4 trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ rơi vào bế tắc, trong khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế.

Đến phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (24/4), giá dầu thế giới biến động trái chiều, khi thị trường phản ứng trước các thông tin về dữ liệu tồn kho tại Mỹ và kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran được nối lại.

Tính chung cả tuần này, giá dầu Brent tăng khoảng 15%, kết tuần ở mức 105,3 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng khoảng 13% trong tuần, đóng cửa ở mức 94,4 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá xăng dầu trong tuần này tiếp tục đi xuống do liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giảm vào 2 kỳ điều hành 21/4 và 23/4.

Cụ thể, ở kỳ điều hành ngày 21/4, giá bán lẻ xăng E5 RON92 giảm 658 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 719 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm tới 3.185 đồng/lít, còn giá dầu mazut giảm 701 đồng/kg.

Tiếp đó, tại kỳ điều hành 23/4, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm.

Theo đó, ở kỳ điều chỉnh 23/4, giá xăng E5 RON92 giảm 100 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 162 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S giảm 1.159 đồng/lít, trong khi giá dầu mazut giảm 820 đồng/kg.

Như vậy, qua 2 kỳ điều hành trong tuần này, giá xăng E5 RON92 giảm tổng cộng 758 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm tổng cộng 881 đồng/lít.

Còn tổng mức giảm của giá dầu diesel trong tuần này là 4.344 đồng/lít, trong khi mức giảm của giá dầu mazut trong tuần là 1.521 đồng/kg.

Mặt bằng giá xăng dầu ở Việt Nam đang có mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước ngày 26/4 được áp dụng giá bán như sau:

Xăng E5 RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 21.834 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 22.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg.