Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế đã trải qua một tuần tăng mạnh. Tính chung cả tuần trước, giá dầu Brent tăng khoảng 15%, đóng cửa tại mức 105,3 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng khoảng 13%, kết tuần ở mức 94,4 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (27/4), giá dầu thế giới tăng khá nhanh.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h45' ngày 27/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 107,5 USD/thùng, tăng 2,07% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được niêm yết ở mức 96,21 USD/thùng, tăng 1,92% so với phiên liền trước.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu thế giới biến động với diễn biến trái chiều, khi thị trường phản ứng trước các thông tin về dữ liệu tồn kho tại Mỹ và kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran được nối lại.

Nhưng vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran đã không thể diễn ra vào ngày 25/4. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị quân đội tiến hành các đòn tấn công mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon.

Giá dầu thế giới trong tuần này được dự báo tiếp tục neo cao do căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang, trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước sáng 27/4 được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 21.834 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá không cao hơn 22.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.697 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.811 đồng/kg.

So với mức đỉnh, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đã giảm rất mạnh. Cụ thể, tính từ đỉnh 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã giảm 40,4%, tương đương giảm 18.091 đồng/lít.

Giá xăng RON95 từ đỉnh 33.840 đồng/lít ngày 3/4 giảm 10.960 đồng/lít (-312,4%), lùi sâu về ngưỡng 22.880 đồng/lít; xăng E5 RON92 cũng giảm 8.280 đồng/lít (-27,5%) từ đỉnh 30.114 đồng/lít, xuống còn 21.834 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, mặt bằng giá xăng dầu ở Việt Nam đang thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.