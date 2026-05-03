Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận diễn biến đầy biến động trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn căng thẳng.

Ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần (27/4), giá dầu thế giới tăng hơn 2% khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc; thêm vào đó, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn hạn chế, khiến nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt.

Đến phiên giao dịch 28/4, giá dầu thế giới tăng gần 3% do những lo ngại kéo dài về nguồn cung bị hạn chế khi eo biển Hormuz đóng cửa. Tuy nhiên, đà tăng trong phiên này bị thu hẹp một phần sau khi Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) tuyên bố rời khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và liên minh mở rộng OPEC+ từ ngày 1/5.

Trong phiên giao dịch 29/4, giá dầu thế giới tăng hơn 6%, khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran rơi vào bế tắc, khiến giới đầu tư thêm lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông có thể kéo dài. Cùng với đó, dữ liệu từ Chính phủ Mỹ cho thấy lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu trong tuần trước giảm mạnh hơn dự kiến tạo áp lực đẩy giá dầu đi lên.

Tới phiên giao dịch 30/4, giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua sau đó hạ nhiệt. Việc đồng USD suy yếu tạo áp lực giảm giá dầu.

Tại phiên giao dịch cuối cùng của tuần này, giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Iran đưa ra đề xuất mới về đàm phán hòa bình với Mỹ. Kết thúc phiên giao dịch này, giá dầu Brent giảm 2,02%, còn giá dầu WTI hạ 2,98%.

Tính chung trong tuần này, giá dầu Brent và dầu WTI đều tăng khoảng gần 3%. Giá dầu Brent kết tuần ở mức 108,2 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI chốt tuần ở mức 101,9 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá xăng dầu trong tuần này thiết lập mặt bằng giá mới.

Theo kỳ điều hành chiều 29/4, giá bán lẻ xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 28.172 đồng/lít. Trong khi dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 20.027 đồng/kg.

Giá của các mặt hàng xăng dầu nước ta đã giảm rất mạnh so với mức đỉnh.

Hiện giá dầu diesel đã giảm gần 37,1% so với mức đỉnh 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4, tương đương giảm gần 16.616 đồng/lít.

Giá xăng RON95 từ đỉnh 33.840 đồng/lít ngày 3/4, nay đã giảm 10.089 đồng/lít (tức giảm 29,81%). Giá xăng E5 RON92 cũng hạ 7.488 đồng/lít (giảm 24,87%) từ đỉnh 30.114 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam đang thấp hơn so với các nước có chung biên giới như Lào, Campuchia, Trung Quốc hoặc các nước lân cận như Thái Lan.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.