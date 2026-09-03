Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 2/9 tăng nhẹ. Giá dầu Brent đã vượt mốc 95 USD/thùng.

Đóng cửa phiên giao dịch 2/9, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 1,04%, lên 95,63 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 0,9%, lên mức 91,01 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (3/9), giá dầu WTI đảo chiều đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h39' ngày 3/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 95,63 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 90,68 USD/thùng, giảm 0,36% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới biến động nhẹ trong phiên giao dịch 2/9 sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 1 tháng trước đó, do các nhà giao dịch cân nhắc giữa rủi ro gián đoạn nguồn cung sau các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran với những dấu hiệu cho thấy nguồn cung dầu thô vẫn tiếp tục đổ ra thị trường.

Mỹ và Iran đã quay lại trạng thái đối đầu quân sự. Lực lượng Mỹ tấn công khu vực bờ biển phía nam Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các đợt tập kích nhằm vào các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực. Các cuộc tấn công giữa Tehran và Washington đánh dấu sự leo thang căng thẳng giữa hai bên.

Giá xăng dầu trong nước chiều nay được điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Trong khi đó, nhiều quốc gia trên thế giới đang tìm cách hạn chế đà tăng của giá dầu bằng cách tìm nguồn cung thay thế và sử dụng dầu từ kho dự trữ. Song lượng dầu dự trữ cũng đang ngày càng giảm.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ sẽ khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế.

Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải vào ngày 2/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho hay hai tàu chở dầu đã trúng thủy lôi và bị tê liệt khi đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Dữ liệu vận tải biển của Kpler cho thấy, chỉ có 4 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz trong ngày 2/9, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 13 tàu trong 10 ngày trước đó.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 1/9 cho biết, 17 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz vào 1 ngày trước đó. Ông nhận định đây là lượng dầu thô lớn nhất được vận chuyển qua tuyến hàng hải này kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Iran.

Trong tháng 8, Iraq đã tăng xuất khẩu dầu và lượng hàng vận chuyển dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 9.

Các nguồn tin và dữ liệu vận tải biển cho biết, lợi nhuận cao cùng với việc Iran cho phép tàu chở dầu Iraq đi qua eo biển Hormuz đã khuyến khích người mua gia tăng giao dịch.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, đánh giá việc chuyển tải dầu giữa các tàu trong những tuần gần đây đã giúp duy trì một phần hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, từ đó giảm bớt áp lực lên thị trường dầu mỏ. Nhưng dòng chảy này đang đối mặt với nguy cơ cao bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công quân sự.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, chiều nay (3/9), liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 21.763 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 22.602 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.084 đồng/lít. Còn giá bán lẻ dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.140 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.