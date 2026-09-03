Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay.

Theo đó giá bán lẻ xăng E10RON95-III tăng 672 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.274 đồng/lít. Xăng E5RON92 tăng 723 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.486 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel 0.05S giảm 341 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.743 đồng/lít.

Giá dầu mazut giảm 499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.641 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng đã đảo chiều đi lên chỉ sau một kỳ giảm nhẹ.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ không chi hay trích lập Quỹ bình ổn giá với xăng, chỉ trích lập với dầu diesel và dầu mazut ở mức 200 đồng/lít (kg).

Giá xăng được điều chỉnh tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 27/8), giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 70 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.763 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III hạ 66 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.602 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S giảm 459 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.084 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh tăng 451 đồng/kg, giá bán không cao hơn 18.140 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường dầu thô thế giới, trong tuần trước, giá dầu giảm khá mạnh. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent giảm hơn 5% còn giá dầu WTI hạ hơn 4%.

Từ đầu tuần này đến phiên giao dịch hôm qua (2/9), giá dầu thế giới tăng mạnh khi xung đột Mỹ - Iran leo thang, làm gia tăng lo ngại về hoạt động vận chuyển và xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

Đóng cửa phiên giao dịch 2/9, theo Reuters, giá dầu Brent tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 tuần qua.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch hôm nay (3/9), giá dầu thế giới đảo chiều giảm nhẹ, do các nhà giao dịch cân nhắc giữa rủi ro gián đoạn nguồn cung sau các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran với những dấu hiệu cho thấy nguồn cung dầu thô vẫn tiếp tục đổ ra thị trường.