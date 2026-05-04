Giá dầu thế giới hôm nay

Đầu phiên giao dịch hôm nay (4/5), giá dầu thế giới được điều chỉnh giảm sau khi tăng mạnh vào tuần trước.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h21' ngày 4/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 107,6 USD/thùng, giảm 0,54% so với phiên liền trước. Trong khi đó, giá dầu WTI ở mức 101,2 USD/thùng, hạ 0,77% so với phiên liền trước.

Cả 2 loại dầu chuẩn là dầu Brent và dầu WTI đều tăng khoảng gần 3%. Giá dầu Brent kết tuần qua ở mức 108,2 USD/thùng. Còn giá dầu WTI đóng cửa tuần qua ở mức 101,9 USD/thùng.

Ảnh: Nam Khánh

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu thế giới giảm mạnh. Trong phiên này, giá dầu Brent giảm 2,02%, còn giá dầu WTI hạ 2,98%. Đây được xem là phản ứng tức thì của thị trường trước thông tin Iran đưa ra đề xuất 14 điểm về đàm phán hòa bình với Mỹ, nhằm chấm dứt xung đột.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran hôm thứ Sáu tuần trước đưa tin, Iran đã chuyển dự thảo đề xuất đàm phán mới nhất cho phía Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan vào thứ Năm tuần trước. Diễn biến này đang góp phần làm dịu bớt những lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá dầu thế giới tuần này được dự báo có xu hướng giảm trong bối cảnh Iran đưa ra đề xuất về đàm phán hòa bình với Mỹ. Tuy vậy, mức độ giảm có thể không quá sâu do rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước ngày 4/5 được áp dụng như sau:

Xăng E5 RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.626 đồng/lít. Giá bán xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S có giá không cao hơn 28.172 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.027 đồng/kg.

Giá các mặt hàng xăng dầu nước ta đã giảm rất mạnh so với mức đỉnh. Tính từ đỉnh 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã giảm gần 37,1%, tương đương giảm gần 16.616 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng RON95 từ đỉnh 33.840 đồng/lít ngày 3/4 nay đã giảm 10.089 đồng/lít (tức giảm 29,81%). Giá xăng E5 RON92 cũng hạ 7.488 đồng/lít (giảm 24,87%) từ đỉnh 30.114 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho hay, giá xăng dầu của Việt Nam đang thấp hơn so với các nước có chung biên giới như Lào, Campuchia, Trung Quốc hoặc các nước lân cận như Thái Lan.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.