Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế biến động trái chiều trong biên độ hẹp ở phiên giao dịch 3/9.

Chốt phiên giao dịch 3/9, giá dầu Brent giảm 0,12%, xuống còn 95,52 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 0,32%, lên mức 91,3 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (4/9), giá dầu WTI tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h46' ngày 4/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 95,52 USD/thùng. Còn giá dầu WTI lên mức 91,87 USD/thùng, tăng 0,62% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng cùng triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran và cảnh báo mới từ Israel làm gia tăng lo ngại nguồn cung dầu Trung Đông bị gián đoạn, khiến giá dầu đi lên.

Bộ trưởng Y tế Iran cho hay, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran trong đêm 2/9 khiến 18 người thiệt mạng và 108 người bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định Israel sẽ “làm tê liệt” cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, nếu Tehran tấn công nước này.

Còn Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington không có kế hoạch đàm phán với Tehran, trừ khi Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Xăng dầu trong nước hôm nay có giá mới. Ảnh: Thạch Thảo

Dữ liệu vận chuyển sơ bộ được công bố vào ngày 3/9 cho thấy, chỉ có 6 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz vào ngày 2/9, giảm so với 11 tàu một ngày trước đó và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 13 tàu trong 10 ngày gần đây.

Iran đã bổ sung thêm nhiều tàu vào danh sách các tàu mà nước này cho là không tuân thủ và sẽ bị phạt, tịch thu hoặc tạm giữ nếu cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, những tín hiệu tích cực về khả năng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã gây sức ép lên giá dầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/9 cho biết vẫn có khả năng đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở vùng Viễn Đông Nga, ông Putin cho hay một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Theo giới phân tích, nếu các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga giảm và hoạt động sản xuất trở lại bình thường thì lo ngại về gián đoạn nguồn cung nhiên liệu từ nước này có thể giảm bớt.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (3/9).

Theo đó, tại kỳ điều hành 3/9, giá bán của các loại xăng đều được điều chỉnh tăng, còn giá của các loại dầu đều giảm so với kỳ điều chỉnh liền trước.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E10RON95-III tăng 672 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.274 đồng/lít.

Giá xăng E5RON92 tăng 723 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.486 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 341 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.743 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut hạ 499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.641 đồng/lít.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 3/9 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 29.533 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 28.337 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào là 45.804 đồng/lít; ở Trung Quốc là 32.879 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam là 23.274 đồng/lít.

Còn giá dầu ở Thái Lan là 30.081 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Campuchia là 33.218 đồng/lít; ở Lào là 38.208 đồng/lít; tại Trung Quốc là 29.824 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam là 27.743 đồng/lít.

Giá xăng E10 tăng gần 700 đồng/lít, dầu diesel quay đầu giảm Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (3/9) được điều chỉnh tăng. Giá xăng E10 đắt thêm gần 700 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm nhẹ.



