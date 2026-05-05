Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tăng tới 6% trong phiên giao dịch 4/5. Giá dầu WTI đã vượt mốc 105 USD/thùng, còn giá dầu Brent tiến sát mức 115 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 4/5, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 5,8%, lên mức 114,4 USD/thùng; giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 4,4%, lên mức 106,4 USD/thùng. Đây là mức tăng mạnh nhất của 2 loại dầu chuẩn này trong nhiều tuần trở lại đây.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (5/5), giá dầu thế giới biến động nhẹ.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h02' ngày 5/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 114,4 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 105 USD/thùng, hạ 1,38% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi Iran tăng cường các cuộc tấn công vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và các tàu thuyền ở vùng Vịnh trong vòng 24 giờ qua. Đây là sự leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực vào đầu tháng 4.

Nhiều nguồn tin cho biết, trong vòng 24 giờ qua, Iran đã tiến hành một loạt hoạt động quân sự nhằm vào UAE và các tàu thương mại hoạt động tại khu vực vùng Vịnh.

Theo báo chí Iran, 1 tàu chiến Mỹ dự định đi qua eo biển Hormuz đã bị buộc phải quay trở lại sau khi phớt lờ cảnh báo của Iran. Hai tên lửa đã bắn trúng chiếc tàu này khi nó đang di chuyển. Song Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ đã bác bỏ thông tin này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng Hải quân Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch để "giải cứu" tàu của các quốc gia trên khắp thế giới đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

Nhưng việc này đã không được Iran đón nhận. Iran từ chối cho bất kỳ tàu Mỹ nào đi qua eo biển Hormuz.

Sự kiện này làm dấy lên lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung kéo dài trong bối cảnh xung đột vẫn chưa có chiều hướng giảm. Điều này khiến giá dầu tăng nhanh.

Các chuyên gia năng lượng cảnh báo, nếu không sớm đạt được thỏa thuận nhằm khôi phục hoạt động vận tải an toàn qua eo biển Hormuz, giá dầu thế giới có thể duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước ngày 5/5 được áp dụng giá bán như sau:

Giá bán lẻ xăng E5 RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.172 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.027 đồng/kg.

Giá các mặt hàng xăng dầu nước ta đã giảm rất mạnh so với mức đỉnh. Tính từ đỉnh 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã giảm gần 16.616 đồng/lít.

Giá xăng RON95 từ đỉnh 33.840 đồng/lít ngày 3/4 nay đã giảm 10.089 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 cũng hạ 7.488 đồng/lít từ đỉnh 30.114 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam đang thấp hơn so với các nước có chung biên giới như Lào, Campuchia, Trung Quốc hoặc các nước lân cận như Thái Lan.