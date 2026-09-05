Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (4/9) tăng nhẹ.

Kết thúc phiên giao dịch 4/9, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 96,28 USD/thùng, tăng 0,8% so với phiên liền trước. Trong khi giá dầu WTI chốt phiên ở mức 91,48 USD/thùng, tăng 0,2%.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent tăng 7,6%, còn giá dầu WTI đắt thêm gần 10%.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong bối cảnh các tuyến cung ứng năng lượng tại Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn do chiến sự.

Giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ đã lập kỷ lục mới khi xung đột giữa Mỹ và Iran tái diễn, trong khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga cũng làm gián đoạn nguồn cung.

Chính phủ Mỹ cho biết nguồn cung năng lượng từ Trung Đông đã trở lại gần mức bình thường trong những tuần gần đây. Nhưng các nhà phân tích và đơn vị theo dõi hoạt động tàu cho rằng nguồn cung vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng.

Giá xăng dầu trong nước được duy trì ở mức thấp. Ảnh: Thạch Thảo

Reuters cho hay, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường. Trong ngày 3/9, chỉ 4 tàu hàng được ghi nhận đi qua tuyến đường biển quan trọng này, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân khoảng 15 tàu trong 10 ngày qua.

Tim Waterer, nhà phân tích thị trường tại KCM Trade, đánh giá rằng sự kết hợp giữa căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran cùng với sự bất ổn kéo dài xung quanh eo biển Hormuz đã đủ để đẩy giá lên cao hơn, ngay cả khi lưu lượng vận chuyển tàu chở dầu thực tế không bị sụt giảm.

Trước những rủi ro mới, nhiều tổ chức tài chính trên thế giới đã điều chỉnh dự báo giá dầu tăng lên.

Citi nâng dự báo giá dầu Brent trung bình trong quý III lên 86 USD/thùng, từ mức 80 USD/thùng trước đó. Ngân hàng này cho rằng quá trình mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang diễn ra chậm hơn dự kiến.

Tương tự, các nhà phân tích của Ngân hàng ANZ cũng nâng dự báo giá dầu Brent trong ngắn hạn lên 95 USD/thùng, đồng thời cảnh báo giá dầu có thể tăng cao hơn nếu xung đột tại Trung Đông leo thang.

Theo ANZ, diễn biến tại eo biển Hormuz, tình hình xuất khẩu dầu của các quốc gia trong khu vực và nguy cơ gián đoạn nguồn cung sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng tác động đến giá dầu thế giới trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (5/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 3/9, giá xăng E10RON95-III tăng 672 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 23.274 đồng/lít.

Giá xăng E5RON92 cũng tăng 723 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.486 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 341 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.743 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut hạ 499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.641 đồng/lít.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.