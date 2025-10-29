Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần trước ghi nhận biến động mạnh với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần qua, giá dầu tăng hơn 7%, mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 6.

Đến phiên giao dịch đầu tuần này (27/10), giá dầu thế giới giảm nhẹ. Giá dầu đi xuống trong bối cảnh kế hoạch tăng sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tiếp tục lấn át kỳ vọng về một khuôn khổ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung cùng với tác động của việc Mỹ áp lệnh trừng phạt mạnh tay đối với Nga.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch 28/10, khi giới đầu tư đánh giá tác động của các biện pháp trừng phạt mới từ Mỹ đối với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, đồng thời theo dõi khả năng OPEC+ sẽ tăng sản lượng trong thời gian tới.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (29/10), giá dầu thế giới quay đầu đi lên. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 8h07' ngày 29/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 64,48 USD/thùng, tăng 0,12%. Còn giá dầu WTI ở mức 60,21 USD/thùng, tăng 0,1% so với phiên liền trước.

Giá xăng được điều chỉnh tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (30/10).

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu dự đoán giá xăng, dầu trong nước vào ngày mai có thể tăng mạnh.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai có thể tăng từ 760-800 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh tăng mạnh hơn, khoảng 1.350-1.400 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ đảo chiều tăng sau khi được điều chỉnh giảm vào tuần trước.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 23/10), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 177 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.726 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 hạ 176 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.050 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 538 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.885 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 18.115 đồng/lít, giảm 291 đồng/lít. Còn giá dầu mazut không cao hơn 14.098 đồng/kg, hạ 273 đồng/kg.