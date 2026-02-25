Giá dầu tuần qua trên thị trường thế giới ghi nhận một tuần đầy biến động với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Tính chung cả tuần trước, giá dầu Brent và dầu WTI đều tăng hơn 5%.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (23/2), giá dầu thế giới giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao trong bối cảnh vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran sắp diễn ra và bất ổn kinh tế gia tăng sau những biến động mới nhất về thuế quan của Mỹ.

Đến phiên giao dịch 24/2, giá dầu thế giới giảm 1% sau khi Iran cho biết nước này sẵn sàng thực hiện mọi bước đi cần thiết để đạt được thỏa thuận với Mỹ trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân diễn ra vào cuối tuần này.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (25/2), giá dầu thế giới biến động trái chiều trong biên độ hẹp. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h52' ngày 25/2 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 70,77 USD/thùng, giảm 1,01%. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 0,85%, lên mức 66,19 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai có thể tăng mạnh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (26/2).

Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có khả năng tăng mạnh.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tăng từ 920-950 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel có thể được điều chỉnh tăng khoảng 800 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ quay đầu đi lên sau khi được điều chỉnh giảm vào tuần trước.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 20/2), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh giảm 146 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.152 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 giảm 200 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.634 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 62 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.525 đồng/lít.

Giá dầu hỏa cũng được điều chỉnh tăng 103 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.615 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 293 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 15.862 đồng/kg.