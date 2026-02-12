Chiều nay (12/2), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Cụ thể, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 418 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.298 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 395 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.834 đồng/lít.

Giá xăng tiếp tục tăng. Ảnh: Nam Khánh

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 10 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.298 đồng/lít.

Giá dầu hỏa cũng được điều chỉnh tăng 122 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.512 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 419 đồng/kg so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.512 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh giá hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 5/2), giá xăng được điều chỉnh tăng từ 35-100 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 280 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 214 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 517 đồng/kg.