Giá dầu tuần qua trên thị trường thế giới ghi nhận một tuần đầy biến động với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm khi thị trường liên tục cân nhắc giữa nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ các điểm nóng địa chính trị và triển vọng dư thừa nguồn cung toàn cầu trong năm nay.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (9/2), giá dầu thế giới tăng gần 2% sau khi Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đưa ra khuyến cáo cho các tàu mang cờ Mỹ nên tránh xa lãnh thổ Iran nhất có thể khi đi qua eo biển Hormuz và vịnh Oman.

Đến phiên giao dịch 10/2, giá dầu thế giới quay đầu giảm gần 1%, khi giới đầu tư thận trọng theo dõi cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (11/2), giá dầu thế giới biến động trái chiều trong biên độ hẹp. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h41' ngày 11/2 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 68,8 USD/thùng, giảm 0,35%. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 0,53%, lên mức 64,3 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai có thể tăng lần thứ 3. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (12/2).

Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có khả năng tiếp tục đi lên.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tăng từ 330-430 đồng/lít.

Giá dầu diesel có thể được điều chỉnh tăng khoảng 80-180 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tăng lần thứ 3 liên tiếp.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 5/2), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh tăng 35 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.880 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 100 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.439 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 280 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.453 đồng/lít.

Giá dầu hỏa được điều chỉnh tăng 214 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.390 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.150 đồng/kg, tăng 517 đồng/kg.