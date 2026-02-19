Trên thị trường thế giới, giá dầu tuần qua ghi nhận tuần tăng, giảm trái chiều với 3 phiên tăng, 2 phiên giảm. Tính chung cả tuần trước, giá dầu Brent giảm khoảng 0,5%, giá dầu WTI giảm 1%.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (16/2), giá dầu thế giới tăng hơn 1% khi giới đầu tư đánh giá tác động từ các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh OPEC+ dự kiến nâng sản lượng.

Tới phiên giao dịch 17/2, giá dầu thế giới giảm khoảng 2%, xuống mức thấp nhất trong hai tuần, khi thị trường kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang hạ nhiệt.

Ở phiên giao dịch 18/2, giá dầu thế giới đảo chiều tăng vọt 4% khi giới giao dịch lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung do căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng và đàm phán hòa bình Nga - Ukraine kết thúc chóng vánh mà không đạt được thỏa hiệp.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (19/2), giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 8h19' ngày 19/2 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 70,24 USD/thùng, giảm 0,16%. Giá dầu WTI cũng hạ 0,12%, xuống mức 65,11 USD/thùng.

Tại thị trường trong nước, thông thường, kỳ điều hành giá xăng dầu được thực hiện cố định vào ngày thứ Năm hàng tuần. Tuy nhiên, để phù hợp với đặc thù nghỉ lễ dài ngày của dân tộc, Nghị định 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ đã cho phép cơ quan quản lý điều chỉnh linh hoạt.

Nếu ngày thứ Năm trùng vào 29 hoặc 30 Tết, giá sẽ được điều hành vào thứ Tư liền kề trước đó.

Nếu trùng vào mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, thời gian điều hành sẽ chuyển sang ngày mùng 4 Tết.

Giá xăng ngày mai có thể tăng tiếp. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Chiếu theo lịch âm dương năm 2026, ngày thứ Năm (19/2) trùng đúng vào mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Vì vậy, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) xác định kỳ điều hành giá này sẽ được chuyển sang thực hiện vào thứ Sáu, ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết).

Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có khả năng tăng nhẹ.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tăng từ 150-180 đồng/lít.

Giá dầu diesel có thể được điều chỉnh tăng khoảng 250-280 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tăng lần thứ 4 liên tiếp.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 12/2), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh tăng 418 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.298 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 395 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.834 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 10 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.463 đồng/lít.

Giá dầu hỏa cũng được điều chỉnh tăng 122 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.512 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 419 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 15.569 đồng/kg.